Росіяни атакували двома ударними БпЛА Сумську громаду

Ввечері 5 вересня російські загарбники атакували двома ударними БпЛА Сумську громаду.

Про це в телеграм повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Один дрон сили оборони збили у повітрі – вибух могли чути мешканці громади. Ще один безпілотник влучив у Ковпаківському районі, не в житловий сектор. Постраждалих немає, наслідки уточнюються", - сказано в повідомленні.

