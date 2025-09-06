Росіяни атакували двома ударними БпЛА Сумську громаду
Ввечері 5 вересня російські загарбники атакували двома ударними БпЛА Сумську громаду.
Про це в телеграм повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Один дрон сили оборони збили у повітрі – вибух могли чути мешканці громади. Ще один безпілотник влучив у Ковпаківському районі, не в житловий сектор. Постраждалих немає, наслідки уточнюються", - сказано в повідомленні.
