Бійці ЗСУ відбивають штурм окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО

Українські військові ведуть ближній бій із російськими окупантами в Сумській області, тримаючи оборону на прикордонному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кілька бійців ЗСУ стримують штурм ворога, використовуючи окопи як захисні позиції. Вони ведуть вогонь з автоматичної зброї та кидають гранати, щоб зупинити прорив російських сил.

Тим часом оператори FPV-дронів-камікадзе проводять повітряну розвідку, точно коригуючи вогонь українських захисників по ворожих цілях.

граната (818) стрілянина (1828) Сумська область (4207) штурм (266) бойові дії (4582)
А де дрони? Нам тут балаболять що воюємо не людьми , а дронами кацапів винищуємо , а солдат бережемо...
08.09.2025 18:45 Відповісти
 
 