Бійці ЗСУ відбивають штурм окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО
Українські військові ведуть ближній бій із російськими окупантами в Сумській області, тримаючи оборону на прикордонному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кілька бійців ЗСУ стримують штурм ворога, використовуючи окопи як захисні позиції. Вони ведуть вогонь з автоматичної зброї та кидають гранати, щоб зупинити прорив російських сил.
Тим часом оператори FPV-дронів-камікадзе проводять повітряну розвідку, точно коригуючи вогонь українських захисників по ворожих цілях.
