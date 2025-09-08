Бійці ЗСУ відбивають штурм окупантів на Сумському напрямку. ВIДЕО

Українські військові ведуть ближній бій із російськими окупантами в Сумській області, тримаючи оборону на прикордонному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кілька бійців ЗСУ стримують штурм ворога, використовуючи окопи як захисні позиції. Вони ведуть вогонь з автоматичної зброї та кидають гранати, щоб зупинити прорив російських сил.

Тим часом оператори FPV-дронів-камікадзе проводять повітряну розвідку, точно коригуючи вогонь українських захисників по ворожих цілях.

Також дивіться: Відбиття масштабної атаки противника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО