Бойцы ВСУ отражают штурм оккупантов на Сумском направлении. ВИДЕО
Украинские военные ведут ближний бой с российскими оккупантами на Сумщине, держа оборону на пограничном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько бойцов ВСУ сдерживают штурм врага, используя окопы как защитные позиции. Они ведут огонь из автоматического оружия и бросают гранаты, чтобы остановить прорыв российских сил.
Тем временем операторы FPV-дронов-камикадзе проводят воздушную разведку, точно корректируя огонь украинских защитников по вражеским целям.
