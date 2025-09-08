Бойцы ВСУ отражают штурм оккупантов на Сумском направлении. ВИДЕО

Украинские военные ведут ближний бой с российскими оккупантами на Сумщине, держа оборону на пограничном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько бойцов ВСУ сдерживают штурм врага, используя окопы как защитные позиции. Они ведут огонь из автоматического оружия и бросают гранаты, чтобы остановить прорыв российских сил.

Тем временем операторы FPV-дронов-камикадзе проводят воздушную разведку, точно корректируя огонь украинских защитников по вражеским целям.

Также смотрите: Отражение масштабной атаки противника на Запорожском направлении. ВИДЕО