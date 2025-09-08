РУС
Бойцы ВСУ отражают штурм оккупантов на Сумском направлении. ВИДЕО

Украинские военные ведут ближний бой с российскими оккупантами на Сумщине, держа оборону на пограничном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько бойцов ВСУ сдерживают штурм врага, используя окопы как защитные позиции. Они ведут огонь из автоматического оружия и бросают гранаты, чтобы остановить прорыв российских сил.

Тем временем операторы FPV-дронов-камикадзе проводят воздушную разведку, точно корректируя огонь украинских защитников по вражеским целям.

Также смотрите: Отражение масштабной атаки противника на Запорожском направлении. ВИДЕО

граната (1027) стрельба (3300) Сумская область (3647) штурм (554) боевые действия (4826)
А де дрони? Нам тут балаболять що воюємо не людьми , а дронами кацапів винищуємо , а солдат бережемо...
08.09.2025 18:45 Ответить
 
 