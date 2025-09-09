Росіяни обстріляли 19 громад Сумщини: постраждали 6 людей, серед них двоє рятувальників та двоє поліцейських
Упродовж доби, з ранку 8 вересня до ранку 9 вересня 2025 року, російські війська здійснили 74 обстріли по 41 населених пунктах у 19 територіальних громадах Сумщини.
Про ситуацію в Сумській області станом на ранок розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Внаслідок атаки російських загарбників постраждали 6 людей, серед них 2 рятувальників та 2 поліцейських.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА. Також противник здійснив удари FPV-дронами, РСЗВ по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: зокрема нежитлові приміщення, приватні домоволодіння, об’єкти цивільної інфраструктури, автомобілі, пожежний автомобіль, лісовоз.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 25 людей.
