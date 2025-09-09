Вражеским ударам подверглись 9 населенных пунктов Харьковщины: пострадала пожилая женщина и двое детей
За минувшие сутки вражеским ударам подверглись 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадала 60-летняя женщина. Кроме того в результате взрыва неизвестного предмета в городе Изюм погиб 49-летний мужчина, также в другом населенном пункте пострадали 11-летний и 12-летний мальчики.
Об этом сообщает председатель областной государственной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 10 БПЛА типа "Герань-2";
- 4 БПЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона;
- 1 БПЛА (тип устанавливается).
В результате атаки противника повреждены и разрушены также объекты гражданской инфраструктуры.
Харьковский район
Повреждены 3 частных дома, автомобиль, электросети в городе Люботин.
Купянский район
Повреждено сельскохозяйственное предприятие в селе Новониколаевка. 2 складских помещения, 2 комбайна, 2 трактора повреждены в селе Плоское. А также враг повредил частный дом, 3 хозяйственные постройки в поселке Приколотное.
Изюмский район
Повреждена хозяйственная постройка в селе Шейковка, а также школа и складское здание в селе Погоновка.
Берестинский район
Повреждены 8 многоквартирных домов, магазин, админздание в поселке Опытное.
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 33 человека. Остались 32 человека. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 1930 человек.
