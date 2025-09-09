Вражеским ударам подверглись 9 населенных пунктов Харьковщины: пострадала пожилая женщина и двое детей

За минувшие сутки вражеским ударам подверглись 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадала 60-летняя женщина. Кроме того в результате взрыва неизвестного предмета в городе Изюм погиб 49-летний мужчина, также в другом населенном пункте пострадали 11-летний и 12-летний мальчики.

Об этом сообщает председатель областной государственной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

10 БПЛА типа "Герань-2";

4 БПЛА типа "Молния";

2 fpv-дрона;

1 БПЛА (тип устанавливается).

В результате атаки противника повреждены и разрушены также объекты гражданской инфраструктуры.

Харьковский район

Повреждены 3 частных дома, автомобиль, электросети в городе Люботин.

Купянский район

Повреждено сельскохозяйственное предприятие в селе Новониколаевка. 2 складских помещения, 2 комбайна, 2 трактора повреждены в селе Плоское. А также враг повредил частный дом, 3 хозяйственные постройки в поселке Приколотное.

Изюмский район

Повреждена хозяйственная постройка в селе Шейковка, а также школа и складское здание в селе Погоновка.

Берестинский район

Повреждены 8 многоквартирных домов, магазин, админздание в поселке Опытное.

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 33 человека. Остались 32 человека. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 1930 человек.

