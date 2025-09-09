Ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківщини: постраждала літня жінка та двоє дітей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждала 60-річна жінка. Крім того внаслідок вибуху невідомого предмету в місті Ізюм загинув 49-річний чоловік, також в іншому населеному пункті постраждали 11-річний і 12-річний хлопці.

Про це повідомляє голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

10 БпЛА типу "Герань-2";

4 БпЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок атаки противника пошкоджено та зруйновано також обʼєкти цивільної інфраструктури.

Харківський район

Пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль, електромережі у місті Люботин.

Куп'янський район

Пошкоджено сільськогосподарське підприємство в селі Новомиколаївка. 2 складські приміщення, 2 комбайни, 2 трактори пошкоджено в селі Плоске. А також ворог пошкодив приватний будинок, 3 господарчі споруди в селищі Приколотне.

Ізюмський район

Пошкоджено господарчу споруду в селі Шийківка, а також школу і складську будівлю в селі Погонівка.

Берестинський район

Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, магазин, адмінбудівлю в селищі Дослідне.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 33 людини. Залишилися 32 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 1930 людей.

