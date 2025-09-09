Ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківщини: постраждала літня жінка та двоє дітей
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждала 60-річна жінка. Крім того внаслідок вибуху невідомого предмету в місті Ізюм загинув 49-річний чоловік, також в іншому населеному пункті постраждали 11-річний і 12-річний хлопці.
Про це повідомляє голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 10 БпЛА типу "Герань-2";
- 4 БпЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок атаки противника пошкоджено та зруйновано також обʼєкти цивільної інфраструктури.
Харківський район
Пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль, електромережі у місті Люботин.
Куп'янський район
Пошкоджено сільськогосподарське підприємство в селі Новомиколаївка. 2 складські приміщення, 2 комбайни, 2 трактори пошкоджено в селі Плоске. А також ворог пошкодив приватний будинок, 3 господарчі споруди в селищі Приколотне.
Ізюмський район
Пошкоджено господарчу споруду в селі Шийківка, а також школу і складську будівлю в селі Погонівка.
Берестинський район
Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, магазин, адмінбудівлю в селищі Дослідне.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 33 людини. Залишилися 32 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 1930 людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль