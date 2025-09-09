УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9798 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Харківщини
224 0

Ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківщини: постраждала літня жінка та двоє дітей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждала 60-річна жінка. Крім того внаслідок вибуху невідомого предмету в місті Ізюм загинув 49-річний чоловік, також в іншому населеному пункті постраждали 11-річний і 12-річний хлопці.

Про це повідомляє голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 10 БпЛА типу "Герань-2";
  • 4 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок атаки противника пошкоджено та зруйновано також обʼєкти цивільної інфраструктури.

Харківський район

Пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль, електромережі у місті Люботин.

Куп'янський район

Пошкоджено сільськогосподарське підприємство в селі Новомиколаївка. 2 складські приміщення, 2 комбайни, 2 трактори пошкоджено в селі Плоске. А також ворог пошкодив приватний будинок, 3 господарчі споруди в селищі Приколотне.

Ізюмський район

Пошкоджено господарчу споруду в селі Шийківка, а також школу і складську будівлю в селі Погонівка.

Берестинський район

Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, магазин, адмінбудівлю в селищі Дослідне.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 33 людини. Залишилися 32 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 1930 людей.

Дивіться: Окупант у Вовчанську застрелився після атаки українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

Ізюм (347) Харківська область (1570) Берестинський район (4) Ізюмський район (131) Куп’янський район (389) Харківський район (545)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 