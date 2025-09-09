Рашисты атакуют дронами Краматорск: под ударом - школа и многоэтажки. ФОТО

Утром 9 сентября 2025 года войска РФ несколько раз атаковали Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Краматорского городского совета.

По данным ГВА, с самого утра Краматорск снова под обстрелом:

- в 8:10 - попадание рядом с многоквартирным домом. Тип оружия и последствия устанавливаются.

- в 8:42 - попадание ударного БПЛА произошло в многоквартирный жилой дом.

Сейчас последствия устанавливаются.

Также отмечается, что в 9:42 состоялся повторный обстрел Краматорска.

Предварительно, с применением ударного БПЛА, российские войска ударили по территории образовательного учреждения города.

Устанавливаются последствия, работают все соответствующие службы.