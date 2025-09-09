Рашисти атакують дронами Краматорськ: під ударом школа та багатоповерхівки. ФОТО

Зранку 9 вересня 2025 року війська РФ кілька разів атакували Краматорськ Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Краматорської міської ради.

За даними МВА, з самого ранку Краматорськ знову під обстрілом:

- о 8:10 - влучання поряд з багатоквартирним будинком. Тип зброї та наслідки встановлюються.

- о 8:42 - влучання ударного БпЛА відбулось в багатоквартирний житловий будинок.

Наразі наслідки встановлюються.

Також зазначається, що о 9:42 відбувся повторний обстріл Краматорська.

Попередньо, з застосуванням ударного БпЛА, російські війська вдарили по території освітнього закладу міста.

Встановлюються наслідки, працюють всі відповідні служби.