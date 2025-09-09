Рашисти атакують дронами Краматорськ: під ударом школа та багатоповерхівки. ФОТО
Зранку 9 вересня 2025 року війська РФ кілька разів атакували Краматорськ Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Краматорської міської ради.
За даними МВА, з самого ранку Краматорськ знову під обстрілом:
- о 8:10 - влучання поряд з багатоквартирним будинком. Тип зброї та наслідки встановлюються.
- о 8:42 - влучання ударного БпЛА відбулось в багатоквартирний житловий будинок.
Наразі наслідки встановлюються.
Також зазначається, що о 9:42 відбувся повторний обстріл Краматорська.
Попередньо, з застосуванням ударного БпЛА, російські війська вдарили по території освітнього закладу міста.
Встановлюються наслідки, працюють всі відповідні служби.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль