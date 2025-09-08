РФ вдарила по Краматорську КАБами: двоє постраждалих
Російські окупанти вранці завдали удару по Краматорську КАБами.
Про це повідомила міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 10:40 окупанти вдарили авіабомбами, внаслідок чого постраждали двоє жителів міста - чоловік 59 років та жінка 66 років.
"Постраждалі отримали легкі поранення та наразі перебувають під медичним наглядом. Пошкоджено адміністративну будівлю державної установи, де вибуховою хвилею вибито вікна. Працівники установи не постраждали", - йдеться в повідомленні.
