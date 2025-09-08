РФ ударила по Краматорску КАБами: двое пострадавших

Российские оккупанты утром нанесли удар по Краматорску КАБами.

Об этом сообщил горсовет, информирует Цензор.НЕТ.

Около 10:40 оккупанты ударили авиабомбами, в результате чего пострадали двое жителей города - мужчина 59 лет и женщина 66 лет.

"Пострадавшие получили легкие ранения и сейчас находятся под медицинским наблюдением. Повреждено административное здание государственного учреждения, где взрывной волной выбиты окна. Работники учреждения не пострадали", - говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты атаковали спасателей, которые тушили пожар в Краматорске, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж