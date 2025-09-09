Зеленский: Энергетика - главное оружие Путина, которое нужно отобрать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС до сих пор покупают российские энергоносители, хотя это лишь усиливает военную машину Кремля.

Об этом он сказал в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это слишком долгая война, и нужно ее остановить, но с помощью давления. Нужно давление со стороны Соединенных Штатов. И думаю, президент Трамп прав в отношении европейцев", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что энергетика является главным оружием Путина, поэтому единственным путем к остановке агрессии является отказ от закупки российских нефти и газа. Президент также поддержал идею введения тарифов против стран, которые продолжают вести бизнес с РФ, отметив, что для оценки эффективности вторичных санкций нужно время.

"Я очень рассчитываю, что президент Трамп надавит на Путина. И это единственный способ остановить убийцу - надо отобрать у него оружие. Энергетика - это его оружие", - подытожил он.

