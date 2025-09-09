РУС
Новости Отказ ЕС от российских энергоресурсов
530 8

Зеленский: Энергетика - главное оружие Путина, которое нужно отобрать

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС до сих пор покупают российские энергоносители, хотя это лишь усиливает военную машину Кремля.

Об этом он сказал в интервью ABC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это слишком долгая война, и нужно ее остановить, но с помощью давления. Нужно давление со стороны Соединенных Штатов. И думаю, президент Трамп прав в отношении европейцев", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что энергетика является главным оружием Путина, поэтому единственным путем к остановке агрессии является отказ от закупки российских нефти и газа. Президент также поддержал идею введения тарифов против стран, которые продолжают вести бизнес с РФ, отметив, что для оценки эффективности вторичных санкций нужно время.

"Я очень рассчитываю, что президент Трамп надавит на Путина. И это единственный способ остановить убийцу - надо отобрать у него оружие. Энергетика - это его оружие", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о предложении Путина встретиться в Москве: "Он это делает, чтобы снова отсрочить встречу"

Автор: 

Зеленский Владимир (21877) путин владимир (32174) энергетика (2612)
Сортировать:
Зеленський: "Пока Путин не оккупировал Украину - мы побеждаем…"

Стаття 344 до секретного додатку 676-го Плану Потужної Перемоги Незламності
09.09.2025 12:03 Ответить
Тільки ЗСУ можуть ********** усю ту енергетику в кацапстані і забрати головну зброю диктатора *****!
09.09.2025 12:05 Ответить
А деяка Україна досі качає до ЄС кацапську нафту! Ну як можна таке верзти вже на 4-му році війни?!
09.09.2025 12:07 Ответить
на жаль, тут не працює принцип "почніть з себе". Ті об'єми, що параша відправляє до індії, китаю та туреччини, вони просто неспівмірні
09.09.2025 12:17 Ответить
Про Індію, Китай і Туреччину Зе не знадував.
09.09.2025 12:24 Ответить
Перед тим, як щось "висловлювати", спочатку розберіться з цим питанням.
09.09.2025 14:08 Ответить
Купують на лярди дол - але головні покупашки кацапського - Китай Індія Туреччина і іже з ними
09.09.2025 12:07 Ответить
Ох і ВУМНИЙ наш ЛІДОР , аж СТРАШНО!
Тільки Путло Погане щось не дуже лякається.
09.09.2025 12:16 Ответить
 
 