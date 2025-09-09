Зеленський: Енергетика - головна зброя Путіна, яку треба відібрати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни ЄС досі купують російські енергоносії, хоча це лише посилює військову машину Кремля.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це занадто довга війна, і потрібно її зупинити, але з допомогою тиску. Потрібен тиск з боку Сполучених Штатів. І гадаю, президент Трамп має рацію щодо європейців", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що енергетика є головною зброєю Путіна, тому єдиним шляхом до зупинення агресії є відмова від закупівлі російських нафти й газу. Президент також підтримав ідею запровадження тарифів проти країн, які продовжують вести бізнес із РФ, зауваживши, що для оцінки ефективності вторинних санкцій потрібен час.

"Я дуже розраховую, що президент Трамп натисне на Путіна. І це єдиний спосіб зупинити вбивцю - треба відібрати у нього зброю. Енергетика - це його зброя", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про пропозицію Путіна зустрітися у Москві: "Він це робить, щоби знову відтермінувати зустріч"