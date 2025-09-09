УКР
Зеленський: Енергетика - головна зброя Путіна, яку треба відібрати

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни ЄС досі купують російські енергоносії, хоча це лише посилює військову машину Кремля.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це занадто довга війна, і потрібно її зупинити, але з допомогою тиску. Потрібен тиск з боку Сполучених Штатів. І гадаю, президент Трамп має рацію щодо європейців", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що енергетика є головною зброєю Путіна, тому єдиним шляхом до зупинення агресії є відмова від закупівлі російських нафти й газу. Президент також підтримав ідею запровадження тарифів проти країн, які продовжують вести бізнес із РФ, зауваживши, що для оцінки ефективності вторинних санкцій потрібен час.

"Я дуже розраховую, що президент Трамп натисне на Путіна. І це єдиний спосіб зупинити вбивцю - треба відібрати у нього зброю. Енергетика - це його зброя", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про пропозицію Путіна зустрітися у Москві: "Він це робить, щоби знову відтермінувати зустріч"

Зеленський Володимир (25419) путін володимир (24788) енергетика (2686)
Зеленський: "Пока Путин не оккупировал Украину - мы побеждаем…"

Стаття 344 до секретного додатку 676-го Плану Потужної Перемоги Незламності
09.09.2025 12:03 Відповісти
Тільки ЗСУ можуть ********** усю ту енергетику в кацапстані і забрати головну зброю диктатора *****!
09.09.2025 12:05 Відповісти
А деяка Україна досі качає до ЄС кацапську нафту! Ну як можна таке верзти вже на 4-му році війни?!
09.09.2025 12:07 Відповісти
на жаль, тут не працює принцип "почніть з себе". Ті об'єми, що параша відправляє до індії, китаю та туреччини, вони просто неспівмірні
09.09.2025 12:17 Відповісти
Про Індію, Китай і Туреччину Зе не знадував.
09.09.2025 12:24 Відповісти
Купують на лярди дол - але головні покупашки кацапського - Китай Індія Туреччина і іже з ними
09.09.2025 12:07 Відповісти
Ох і ВУМНИЙ наш ЛІДОР , аж СТРАШНО!
Тільки Путло Погане щось не дуже лякається.
09.09.2025 12:16 Відповісти
 
 