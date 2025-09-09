Эстония планирует потратить более 10 млрд евро на оборону в 2026-2029 годах, - Цахкна

Эстония намерена укрепить свою обороноспособность за счет увеличения расходов, модернизации вооруженных сил и повышения боевой готовности.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, национальная безопасность Эстонии базируется на собственных оборонных возможностях и коллективной обороне НАТО. Для усиления собственных сил страна потратит более 10 млрд евро на оборону в 2026-2029 годах.

Цахкна пояснил, что будущая модель ВС предусматривает повышенную ситуационную осведомленность, модернизацию вооружения, увеличение количества боеприпасов, боевую готовность и совершенствование программ обучения.

"Все рода войск проходят значительные обновления для увеличения дальности стрельбы, что позволяет вести огонь на большее расстояние. Также возможности сбора разведданных будут существенно улучшены для обеспечения лучшей общей осведомленности", - сообщил глава МИД Эстонии.

