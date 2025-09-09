Естонія планує витратити понад 10 млрд євро на оборону у 2026-2029 роках, - Цахкна

Естонія має намір зміцнити свою обороноспроможність за рахунок збільшення витрат, модернізації збройних сил та підвищення бойової готовності.

За його словами, національна безпека Естонії базується на власних оборонних можливостях та колективній обороні НАТО.

За його словами, національна безпека Естонії базується на власних оборонних можливостях та колективній обороні НАТО. Для посилення власних сил країна витратить понад 10 млрд євро на оборону у 2026-2029 роках.

Цахкна пояснив, що майбутня модель ЗС передбачає підвищену ситуаційну обізнаність, модернізацію озброєння, збільшення кількості боєприпасів, бойову готовність та вдосконалення програм навчання.

"Усі роди військ проходять значні оновлення для збільшення дальності стрільби, що дозволяє вести вогонь на більшу відстань. Також можливості збору розвідданих будуть суттєво покращені для забезпечення кращої загальної обізнаності", - повідомив глава МЗС Естонії.

