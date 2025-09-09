УКР
Естонія планує витратити понад 10 млрд євро на оборону у 2026-2029 роках, - Цахкна

Естонія має намір зміцнити свою обороноспроможність за рахунок збільшення витрат, модернізації збройних сил та підвищення бойової готовності.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, національна безпека Естонії базується на власних оборонних можливостях та колективній обороні НАТО. Для посилення власних сил країна витратить понад 10 млрд євро на оборону у 2026-2029 роках.

Цахкна пояснив, що майбутня модель ЗС передбачає підвищену ситуаційну обізнаність, модернізацію озброєння, збільшення кількості боєприпасів, бойову готовність та вдосконалення програм навчання.

"Усі роди військ проходять значні оновлення для збільшення дальності стрільби, що дозволяє вести вогонь на більшу відстань. Також можливості збору розвідданих будуть суттєво покращені для забезпечення кращої загальної обізнаності", - повідомив глава МЗС Естонії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна про удар РФ по Яровій: "Бити по цивільних, які очікують на пенсію, - шокуючий прояв негуманності Путіна"

оборона (4889) Естонія (1701) Цахкна Маргус (86)
от дурні!
треба мародерити на дорогах та маринувати шашлик!
09.09.2025 14:54 Відповісти
так, нічого не шарять у національній обороні.
09.09.2025 15:08 Відповісти
Мабуть дешевше ліквідувати це незаконне озброєне терористичне банд формування під назвою рф.
09.09.2025 15:08 Відповісти
 
 