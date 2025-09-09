Мужчины до 22 лет массово увольняются из популярных компаний и покидают Украину

Молодые мужчины массово увольняются из украинских компаний из-за возможности выезда за границу.

После принятия правительственного постановления, которое позволяет мужчинам в возрасте 18-22 лет временно выезжать из Украины, бизнес столкнулся с волной увольнений в этой возрастной категории.

Как пишет НВ, только в "Новой Почте" за 10 дней уволилось 170 работников. В компании !FEST из ресторанов ушло 20% мужчин этого возраста. Увольнения фиксируют также в крупных сетях - АТБ и Фокстроте, передает Цензор.НЕТ.

Ранее, напомним, нардеп Ярослав Железняк отметил, что Государственная пограничная служба не ведет учета, сколько мужчин 18-22 лет уже воспользовались правом выезда.

