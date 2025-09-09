РУС
Мужчины до 22 лет массово увольняются из популярных компаний и покидают Украину

Мужчины массово увольняются из популярных компаний и покидают Украину

Молодые мужчины массово увольняются из украинских компаний из-за возможности выезда за границу.

После принятия правительственного постановления, которое позволяет мужчинам в возрасте 18-22 лет временно выезжать из Украины, бизнес столкнулся с волной увольнений в этой возрастной категории.

Как пишет НВ, только в "Новой Почте" за 10 дней уволилось 170 работников. В компании !FEST из ресторанов ушло 20% мужчин этого возраста. Увольнения фиксируют также в крупных сетях - АТБ и Фокстроте, передает Цензор.НЕТ.

Ранее, напомним, нардеп Ярослав Железняк отметил, что Государственная пограничная служба не ведет учета, сколько мужчин 18-22 лет уже воспользовались правом выезда.

Читайте: После разрешения выезда мужчинам 18-22 лет пассажиропоток не вырос, - ГПСУ

Топ комментарии
+41
Але ж на телемарахвоні сказали що масового відтоку молоді немає, і всі щасливі жити в країні мрій...
09.09.2025 15:34 Ответить
+33
не хочуть жити в країні мрій імені зілємского?
09.09.2025 15:34 Ответить
+29
Я розповім Вам про Україну в ******** реальності при Зеленському:
1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.

Це - Україна ******** реальності при зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.

9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.

Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що зеленський тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку?
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
09.09.2025 15:37 Ответить
Не всі такі. 22-х річні і молодше не обирали "сонцелікого". Вони виходили на акції протесту за НАБУ і САП. А жити хочеться усім(окрім тих, хто втратив на війні своїх дітей)
09.09.2025 17:20 Ответить
Ассіиіляція.
09.09.2025 16:57 Ответить
Неожиданно (Sarkasmus).
Ну я, как будущий отец, был бы рад, что мой сын будет в безопасности.
09.09.2025 16:31 Ответить
А потім великі найпотужнійші менеджери з самим сонцеликим зе в екзілі бо все просруть остаточно, будуть як в біблейській історії з Моїсеєм водити молодь через всю европу та сша,в пошуках притулку як Ізраїль тисячу років.

І вшанують ціх керманичей не меньше в історії чим царя Леонида та Македонського в одному флаконі.
09.09.2025 16:35 Ответить
Тому треба ще голосніше скиглити, але в жодному разі не вимагати виборів
09.09.2025 16:42 Ответить
покажіть це Зеленському - нехай подивиться до ЧОГО веде дешевий популізм та загравання! тепер "генофонд" замість роботи чи захисту України митиме сартіри в Польщі або Німеччині!
09.09.2025 16:42 Ответить
Співчуваю твоєму негативному досвіду миття сортирів у Європі, сподіваюсь, араби тебе не сильно там гвалтували) а от щодо українців, то вони там знаходять різну роботу відповідно до знань та навичок, як правило - на гіршу та оплачуванішу ніж вони б знайшли в Україні.
09.09.2025 16:45 Ответить
у Польщі майже немає арабів і де тебе араби вчили сексуальному досвіду мені не цікаво! "мити сортири" це фігура мови, що означає низькооплачувану роботу! якщо ще раз спробуєш описувати свої сексуальні фонтазії, я змушений звернутися до адміна!
09.09.2025 16:59 Ответить
Судя по перечню компаний из которых они увольняются, рабочая сила просто поменяет вид унитазов). Официант или грузчик с АТБ вместо трехсот евро будет получать две тысячи в Германии.
09.09.2025 17:37 Ответить
якість життя вантажника в українському АТБ та німецькому "Лідлі" приблизно однакова! мільйонерами вони точно не стануть!
09.09.2025 18:19 Ответить
09.09.2025 16:45 Ответить
Коли я тут писав, що відкривати виїзд - дебільне рішення під час війни, навпаки, треба було закрити будь-яку можливість виїзду особам чоловічої статі з 0 років, в тому числі тим, хто знятий з обліку ТЦК / має відстрочки, не досяг віку мобілізації чи перевищив його (бо ніхто не знає, скільки років ця війна триватиме, а може і десятиліть), - то зіштовхнувся з хвилею хейту, мол хочу тюрму, як в КНДР.
А тепер наслідки рішення потрохи доходять до всіх …
09.09.2025 17:05 Ответить
Продовжу хвилю хейту: Ідіть в совок зі своїм совковим мисленням. ЛЮДИНА ПОНАД УСЕ!
09.09.2025 17:44 Ответить
але ж ти і чмо і тих хто перевищив моб вік . ти вважаєш що від 60 і вище тобі буде воювати ***
09.09.2025 17:45 Ответить
09.09.2025 17:18 Ответить
Это почему они так сделали?) А в целом, Украина просрала эту войну еще в 2019ом. Правильно делают. За что им воевать? За Зелупу и его шоблу? В европах тоже не сладко, но не хуже чем в родной стране, а то и лучше.
09.09.2025 17:35 Ответить
В когось ще є сумніви, що основне завдання ЗЕ - ліквідації держави?
09.09.2025 18:15 Ответить
