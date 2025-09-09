10 854 118
Мужчины до 22 лет массово увольняются из популярных компаний и покидают Украину
Молодые мужчины массово увольняются из украинских компаний из-за возможности выезда за границу.
После принятия правительственного постановления, которое позволяет мужчинам в возрасте 18-22 лет временно выезжать из Украины, бизнес столкнулся с волной увольнений в этой возрастной категории.
Как пишет НВ, только в "Новой Почте" за 10 дней уволилось 170 работников. В компании !FEST из ресторанов ушло 20% мужчин этого возраста. Увольнения фиксируют также в крупных сетях - АТБ и Фокстроте, передает Цензор.НЕТ.
Ранее, напомним, нардеп Ярослав Железняк отметил, что Государственная пограничная служба не ведет учета, сколько мужчин 18-22 лет уже воспользовались правом выезда.
Топ комментарии
+41 Chi Omega
показать весь комментарий09.09.2025 15:34 Ответить Ссылка
+33 Diesel_Sasha
показать весь комментарий09.09.2025 15:34 Ответить Ссылка
+29 Олександр Дніпро
показать весь комментарий09.09.2025 15:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну я, как будущий отец, был бы рад, что мой сын будет в безопасности.
І вшанують ціх керманичей не меньше в історії чим царя Леонида та Македонського в одному флаконі.
А тепер наслідки рішення потрохи доходять до всіх …