5 614 65

Чоловіки до 22 років масово звільняються з популярних компаній і покидають Україну, - ЗМІ

Чоловіки масово звільняються з популярних компаній і покидають Україну

Молоді чоловіки масово звільняються з українських компаній через можливість виїзду за кордон.

Після ухвалення урядової постанови, яка дозволяє чоловікам віком 18–22 років тимчасово виїжджати з України, бізнес зіткнувся з хвилею звільнень у цій віковій категорії.

Як пише НВ, лише в "Новій Пошті" за 10 днів звільнилося 170 працівників. У компанії !FEST з ресторанів пішло 20% чоловіків цього віку. Звільнення фіксують також у великих мережах — АТБ та Фокстроті, передає Цензор.НЕТ.

Раніше, нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк зазначив, що Державна прикордонна служба не веде обліку, скільки чоловіків 18–22 років уже скористалися правом виїзду.

Читайте: Після дозволу виїзду чоловікам 18-22 років пасажиропотік не зріс, - ДПСУ

Автор: 

Топ коментарі
+28
Але ж на телемарахвоні сказали що масового відтоку молоді немає, і всі щасливі жити в країні мрій...
показати весь коментар
09.09.2025 15:34
+20
Так а Зешобла казала що на кордонi все тихо, нiхто не тikатиме з краīни мрiй.😎
показати весь коментар
09.09.2025 15:34
+20
не хочуть жити в країні мрій імені зілємского?
показати весь коментар
09.09.2025 15:34
Але ж на телемарахвоні сказали що масового відтоку молоді немає, і всі щасливі жити в країні мрій...
показати весь коментар
09.09.2025 15:34
Якщо сказали, так і є, телемарафон не збреше своїм глядачам)
показати весь коментар
09.09.2025 15:37
Бубосян зуб дає !
показати весь коментар
09.09.2025 15:52
Так а Зешобла казала що на кордонi все тихо, нiхто не тikатиме з краīни мрiй.😎
показати весь коментар
09.09.2025 15:34
Молодь тихо їде, приблизно 30% місць в автобусах. Потім янелох скаже партнерам, що мобілізаційний ресурс закінчився - усі виїхали.
показати весь коментар
09.09.2025 16:04
не хочуть жити в країні мрій імені зілємского?
показати весь коментар
09.09.2025 15:34
Бо так вирішили їх батьки на виборах 2019 року....
показати весь коментар
09.09.2025 15:46
Я вірую в те шо "виборів" ніяких не було а була масова псі,-обробка Наріду ( Населення) . Все порішали олігархи з кишеньковими медіа. А Населення було статистами.
Але все це провину з них не знімає!! І з бовдурів і з сепарів-ждунів
Але все це провину з них не знімає!! І з бовдурів і з сепарів-ждунів
показати весь коментар
09.09.2025 15:54
Які олігархи?"мудрий нарід" до цього часу топить за За.не звертаючи уваги на на що.
показати весь коментар
09.09.2025 16:21
Кто бы мог подумать?).
показати весь коментар
09.09.2025 15:37
Голосують ногами, не зважаючи на голку Маратону... Хм, були б там розумні люди, а не потужні бариги з трускавецьких бань, то сказали б Бубосяну: Вава, шось не те з твоєю соціОЛОХією.... не вір оцім улесливим підоыыыы_асам
показати весь коментар
09.09.2025 15:56
Я розповім Вам про Україну в ******** реальності при Зеленському:
1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.

Це - Україна ******** реальності при зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.

9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.

Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що зеленський тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку?
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
показати весь коментар
09.09.2025 15:37
"Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?" -- Я себе не дозволяв ******* , я у 2019 в обох турах голосував за Пороха! Це ви зєлібоби вибрали клоуна, а вчинків від нього хотіли як від нормального.
показати весь коментар
09.09.2025 15:51
18-22 звільняються і їдуть, а от 25-50 не їдуть, лишаються. Держава забезпечує рівні права та обов'язки, але одні їдуть, а інші ні. Про що це каже? Що така зараз молодь безвідповідальна.
показати весь коментар
09.09.2025 15:39
у меня ВСЕ знакомые которые в 2019 году "паприколу" и "сделаемихещёраз" наголосовали, ещё в 22-23 году свалили, ВСЕ оказались инвалидами, многодетными и т.д и все были 30+. так почему эти до 22 лет, не могут свалить, это всё что происходит, хотя бы не их выбор был .
показати весь коментар
09.09.2025 15:42
А чому не можуть звалити ті кому 40-50? Не їх вибір тоже був ядерну зброю віддавати в обмін на нічого не варті папірці з гарантіями. Чи ті хто працював на смердячий ссср. Нехай тепер пенси які за все це голосували тепер х*** сосуть а не пенсії їм. Їх перших потрібно посадити в потяги і відправити в Європу а хто хоче на Сосію
показати весь коментар
09.09.2025 15:59
Відчинять кордони - виїдуть всі до 60.
показати весь коментар
09.09.2025 16:00
Не вірю, що у державі, яка воює за своє виживання і декларує рівні права та обов'язки, для одних кордони відчинені, а для інших зачинені.
показати весь коментар
09.09.2025 16:03
Куплю трибуну з червоного дерева, навушник, пюпітр і суфлер. Для ведення пропаганди. Бу не пропонувати. Не за всі гроші світу. Бо тільки початківець. То ваша об'ява?
показати весь коментар
09.09.2025 16:11
А з якою метою ви переглядаєте такі оголошення?

Об'ява? Оголошення! Спалився кацап!
показати весь коментар
09.09.2025 16:17
треба більше платити людям, щоб не хотіли тікати за кордон, крім того, нема безпеки, нема стабільності, молодь, яка може легко знайти роботу за кордоном, буде тікати
показати весь коментар
09.09.2025 15:41
Чого ж ці "смєтуни" не біжать реалізовувати волю свого найулюбленішого Верховного Бубона ???? Де логіка мля))))
Кордони 1991го самі собі кави не наварять )))
Кордони 1991го самі собі кави не наварять )))
показати весь коментар
09.09.2025 16:00
А ти в 14 - му біг?
показати весь коментар
09.09.2025 16:23
так влада і платить більше суддям прокурорам депутатам себе не ображае ТЦКашникам
показати весь коментар
09.09.2025 16:15
"Мудре" зелене рішення під час війни і економічно прірви. Нехай тепер молоді чоловіки до 22 рокув платять податки в інших країнах. Україні гроші не потрібні, Україна позичить. А віддавати буде не зелені.
показати весь коментар
09.09.2025 15:41
для зелені головне щоб рейтинги не падали
показати весь коментар
09.09.2025 16:00
Воно нездатно мислити не то що тактично/стратегічно а навіть якось мислити ясно, с застосуванням звилин....
Йому ті "рейтинги" як морквина перед віслюком - кукловоди ОП
показати весь коментар
09.09.2025 16:03
це зроблено навмисно щоб пішло більше пенсов до 70-75 років і інвалідів іншого вихіду і не бачу
показати весь коментар
09.09.2025 16:18
Шо тепер?
Платили по $300-400, молодь двинула.
Пенси траліки водять, дай Боже, їм здоров'я і відсутності тисків та інсультів у спеку +50.
Ціни, витрати - Європа, а ви 300 баксів із 8-19.
Молодь фсьо, пенси ледве ноги тягнуть.

Кого будете в рот як міндіч?
показати весь коментар
09.09.2025 15:42
Тепер міндіч "герой України" , найпотужніший виробник ракет у світі, ще й цех потужної рожевої фарби має.
показати весь коментар
09.09.2025 16:04
у мене давно була пропозиція, дайте їм безпечно втікти, але назавжди позбавте їх права голосу, навіть не громадянства, а голосу, але після цього на мене вилився такий великий 9-й вал лайна, з цікавістю чекаю продовження глядацької аудиторії на сьогодні
показати весь коментар
09.09.2025 15:43
так дайте вcім іншим теж мож
показати весь коментар
09.09.2025 15:52 Відповісти
От правопохоронці - це питання. Не знаю жодної історії, щоб такі високі люди виїхали. ДСНСники так, бо пекло розгрібають руками, а доплати на руки х.й наплакав, такі їхали, вивозили дітей та перекваліфіковувалися.
А як може судово-поліцейська кампаха влаштуватися так жирно за кордоном?
Хабарі, зарплата у 2-3 р.вища за трудяг, спецпенсії, спецпільги, компослуги, служб.житло й транспорт, служб.пальне, санаторії.
Та вони всі ТУТ! Всі у вишиванках на рідній неньці
показати весь коментар
09.09.2025 16:02 Відповісти
Справедливо було б ще й забрати все, що дала держава. Дала квартиру (не ту що при совку, а вже в Україні) - має віддати, отримав безкоштовну освіту - компенсувати, лікувався безкоштовно (як записано в Конституції) - теж компенсувати, отримував путівку в санаторій безкоштовну від держави - компенсувати й так далі. А держава, відповідно, повинна повернути всі сплачені податки. Щоб ніхто нікому нічого не винен.
показати весь коментар
09.09.2025 16:02 Відповісти
Гуй там!! Всі хто давали присягу не можуть вважати що їх шкура життя належить їм на всій розсуд!!! Або хай ефективно захистять цівільних-пересічних Громадян або хай тримаються доки всіх Громадян не встигнуть евакуювати в ЕС.
показати весь коментар
09.09.2025 16:07 Відповісти
Краще дозволити всім, хто хоче, але за офіційну плату... Щоб умовні 7-8-10 тис. зелені пішли не в кишені хабарників, а в держбюджет!
показати весь коментар
09.09.2025 15:55 Відповісти
В тому й справа, що в бюджет воно або не доходить або не туди виходить. Фантастика, за руками не встигнеш дивитися
показати весь коментар
09.09.2025 16:10 Відповісти
я не проти щоб мене лиши права голосу за виїзд
показати весь коментар
09.09.2025 16:02 Відповісти
Якийсь дописувач на іншому сайті написав що в знаменитому серіалі Слуга народу є прикметний епізод коли Голобородько виходить на вулиці міста а там зовсім пусто, людей немає. Я особисто не дивився той серіал але кажуть то мабудь заздалегідь все розпланували - ця країна стане пусткою
показати весь коментар
09.09.2025 15:44 Відповісти
Пусткою ця територія не стане. Міндичі завезуть таджиків і пакистанців. Усе йде до того.
показати весь коментар
09.09.2025 15:48 Відповісти
Бангладешці - нова нація Марафону .
показати весь коментар
09.09.2025 16:09 Відповісти
Можливо і так , так як до цього все йде !
Для цього було відпускати молодих хлопців за кордон ,
щоб що ?
Воювали кому 60+++можливо і 70 +++ ,
які не встигли відійти у інший світ !!
показати весь коментар
09.09.2025 15:49 Відповісти
Святе місце пусте не буває. На місце українців завезуть отбросів з Африки, палестини чи китаю. На окупованих територіях криму і дамбасі ***** вже навіз відбросів з усієї Сосії і союзних республік. Україну перетворюють на смердючу диру, від якої всі будут відгороджуватися високими парканами і колючим дротом.
показати весь коментар
09.09.2025 15:55 Відповісти
https://www.facebook.com/share/v/1FovSwzBv5/
показати весь коментар
09.09.2025 16:01 Відповісти
Та ви що? Це ІПСО. Зелеуй@бки не могли ще раз накосячити зі своїми так званими "законами".
показати весь коментар
09.09.2025 15:45 Відповісти
Нічого дивного в цьому немає , отож нехай подякують
Зеленському , що дав спокійно покинути краіну ( назавжди),
не витричаючи десятки доларів для того , щоби
перепливсти Тису😅
показати весь коментар
09.09.2025 15:46 Відповісти
Свідома Зе-провокація і Зе-зрада!
показати весь коментар
09.09.2025 15:47 Відповісти
и правильно делают- лучше выехать , чем гнить в могиле из за хотелок жидовни
показати весь коментар
09.09.2025 15:49 Відповісти
ще один фрі-Пластілін_овий юдофоб ?
показати весь коментар
09.09.2025 16:10 Відповісти
Тому мабуть і кулеба гнида під шумок яка с шобла нелоха втікло забувши лопату свою , а захвативши лише чемодани с доларами награбованим на крові
показати весь коментар
09.09.2025 15:49 Відповісти
Это ведь явно не малолетки-зумеры довели страну до такого состояния. Тут вопрос ко всем предыдущим поколениям. Что имеем - то имеем.
показати весь коментар
09.09.2025 15:51 Відповісти
Ну навіть якщо представники минулих поколінь голосували за правильні політичні сили, виїхати ж вони все одно не зможуть...
показати весь коментар
09.09.2025 16:11 Відповісти
зелене шобло готує країну до здачі
показати весь коментар
09.09.2025 15:51 Відповісти
Про це казали ще 2019...
Але ж наріду заходить (((((
Кажуть що "він молодець, усім їм щє покаже..."
показати весь коментар
09.09.2025 16:17 Відповісти
Влада молодець. Все робить як ***** наказував. Тепер не те що воювати нікому а і нікому працювати буде. Ну де тепер влада буде шукати працівників і з кого дерти податки? Чи ще в 5 разів податки і тарифи підвищить на тих хто залишився? Тепер ті хто кричав що потрібно дати дозвіл мужикам на виїзд нехай самі і працюють і воюють.
показати весь коментар
09.09.2025 15:51 Відповісти
Тому потрібно терміново підвищити пенсійний вік до 70, щоб пенсійний фронт ішов працювати та поповнювати бюджет. Голосували за кучмів-януковичів - вперед до роботи!
показати весь коментар
09.09.2025 16:03 Відповісти
Я даже не сумніваюся що скоро підвищать так як на Сосії. Я вже давно примітив що в нас все повторюють за рашистами. Спочатку ми з рашистів сміємось а потім самі ці самі законопроекти приймаємо і називаємо це перемогою. Давно в нас хотіли закони про цензуру чи про бездітність ввести? Скоро буде нова хвиля, почекайте. Те ж саме з пенсіями. Хоча нахера щось підвищувати? Відмінити пенсії і всі податки. І або працюй або повзи в канаву подихати.
показати весь коментар
09.09.2025 16:09 Відповісти
Ну якщо говорити саме по темі, то не копіювали ми в кацапів - в парашці виїзд забороняють тоді, коли повістка приходить...
показати весь коментар
09.09.2025 16:12 Відповісти
Головне рейтинг ,хай діди воюють які вже3 роки в окопах ,я не знаю у владі це неуки чи вороги.
показати весь коментар
09.09.2025 15:52 Відповісти
Принаймі цим молодим хлопцям я не можу дорікнути, що у 2019 році вони обирали смерть українцям і Україні.
показати весь коментар
09.09.2025 15:56 Відповісти
правильно роблять - життя одне, а війна ще буде довго
показати весь коментар
09.09.2025 16:07 Відповісти
******** спецом, по указке кремлядей, лишили Украину мобрессурса.
показати весь коментар
09.09.2025 16:09 Відповісти
Повертайся, якщо так переймаєшся.
показати весь коментар
09.09.2025 16:13 Відповісти
Майбутній український генофонд за кордоном залишиться, якщо кацапи усіх нас тут знищать ядерною зброєю. Хтось же повинен буде зберегти націю.
показати весь коментар
09.09.2025 16:23 Відповісти
 
 