Чоловіки до 22 років масово звільняються з популярних компаній і покидають Україну, - ЗМІ
Молоді чоловіки масово звільняються з українських компаній через можливість виїзду за кордон.
Після ухвалення урядової постанови, яка дозволяє чоловікам віком 18–22 років тимчасово виїжджати з України, бізнес зіткнувся з хвилею звільнень у цій віковій категорії.
Як пише НВ, лише в "Новій Пошті" за 10 днів звільнилося 170 працівників. У компанії !FEST з ресторанів пішло 20% чоловіків цього віку. Звільнення фіксують також у великих мережах — АТБ та Фокстроті, передає Цензор.НЕТ.
Раніше, нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк зазначив, що Державна прикордонна служба не веде обліку, скільки чоловіків 18–22 років уже скористалися правом виїзду.
Але все це провину з них не знімає!! І з бовдурів і з сепарів-ждунів
1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.
Це - Україна ******** реальності при зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.
9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.
Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що зеленський тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку?
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
Об'ява? Оголошення! Спалився кацап!
Кордони 1991го самі собі кави не наварять )))
Йому ті "рейтинги" як морквина перед віслюком - кукловоди ОП
Платили по $300-400, молодь двинула.
Пенси траліки водять, дай Боже, їм здоров'я і відсутності тисків та інсультів у спеку +50.
Ціни, витрати - Європа, а ви 300 баксів із 8-19.
Молодь фсьо, пенси ледве ноги тягнуть.
Кого будете в рот як міндіч?
А як може судово-поліцейська кампаха влаштуватися так жирно за кордоном?
Хабарі, зарплата у 2-3 р.вища за трудяг, спецпенсії, спецпільги, компослуги, служб.житло й транспорт, служб.пальне, санаторії.
Та вони всі ТУТ! Всі у вишиванках на рідній неньці
шкуражиття належить їм на всій розсуд!!! Або хай ефективно захистять цівільних-пересічних Громадян або хай тримаються доки всіх Громадян не встигнуть евакуювати в ЕС.
Для цього було відпускати молодих хлопців за кордон ,
щоб що ?
Воювали кому 60+++можливо і 70 +++ ,
які не встигли відійти у інший світ !!
Зеленському , що дав спокійно покинути краіну ( назавжди),
не витричаючи десятки доларів для того , щоби
перепливсти Тису😅
Але ж наріду заходить (((((
Кажуть що "він молодець, усім їм щє покаже..."