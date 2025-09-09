Чоловіки до 22 років масово звільняються з популярних компаній і покидають Україну, - ЗМІ

Молоді чоловіки масово звільняються з українських компаній через можливість виїзду за кордон.

Після ухвалення урядової постанови, яка дозволяє чоловікам віком 18–22 років тимчасово виїжджати з України, бізнес зіткнувся з хвилею звільнень у цій віковій категорії.

Як пише НВ, лише в "Новій Пошті" за 10 днів звільнилося 170 працівників. У компанії !FEST з ресторанів пішло 20% чоловіків цього віку. Звільнення фіксують також у великих мережах — АТБ та Фокстроті, передає Цензор.НЕТ.

Раніше, нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк зазначив, що Державна прикордонна служба не веде обліку, скільки чоловіків 18–22 років уже скористалися правом виїзду.

