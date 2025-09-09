РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8648 посетителей онлайн
Новости
1 394 21

В 2025 году на бакалавриат поступили 15 тыс. мужчин в возрасте 25+, - Минобразования

Во время вступительной кампании в 2025 году на бакалавриат в учреждения высшего образования поступили более 15 тысяч мужчин в возрасте более 25 лет.

Об этом сообщили в Мнистерстве образования, информирует Цензор.НЕТ.

студенты в возрасте 25

В МОН предоставили статистику по поступлению на бакалавриат мужчин в возрасте 25+ за годы войны:

  • 2022 - 24,7 тыс. мужчин
  • 2023 - 53,5 тыс.
  • 2024 - 24,3 тыс.
  • 2025 - 15,1 тыс.

Для сравнения, в 2021 году таких абитуриентов было 7,6 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступительная кампания в вузы стала "недружественной к уклонистам", - МОН

Автор: 

Минобразования (1749) высшее образование (184) студенты (687)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А ще краще в контратаку на Херсонщині, ну бо взагалі дивні якісь, вчитись захотіли в Україні... в Україні мають право жити тільки пенсіонери, жінки і діти. Всі інші мають право лише загинути за найкращу країну в світі!
показать весь комментарий
09.09.2025 21:54 Ответить
+6
А чого не ввели економічне бронювання?
А все тому.... щоб брати хабарі а не спрямовувати кошти в бюджет...
Різниця-є
показать весь комментарий
09.09.2025 21:26 Ответить
+4
афігіли ці українці!!!!
капітулювати не хочуть!
хочуть бути освіченими!
ще й випадки бійок з тцк перейшли у масові звіти.
мєнтів на всіх не вистачає.....
показать весь комментарий
09.09.2025 21:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого не ввели економічне бронювання?
А все тому.... щоб брати хабарі а не спрямовувати кошти в бюджет...
Різниця-є
показать весь комментарий
09.09.2025 21:26 Ответить
Зорієнтуйте, - це погано чи добре? Не знаю як коментувати.
показать весь комментарий
09.09.2025 21:26 Ответить
Звичайно що погано, бо немає кого мобілізовувати. От би цих 15 тисяч - і можна було тримати Часів Яр ще 2-3 місяці, вирішивши таким чином глобальне завдання війни.
показать весь комментарий
09.09.2025 21:44 Ответить
А ще краще в контратаку на Херсонщині, ну бо взагалі дивні якісь, вчитись захотіли в Україні... в Україні мають право жити тільки пенсіонери, жінки і діти. Всі інші мають право лише загинути за найкращу країну в світі!
показать весь комментарий
09.09.2025 21:54 Ответить
Нехай навчаються люди. Освіта це завжди добре
показать весь комментарий
09.09.2025 21:55 Ответить
Особливо менеджера, і така, яку дають у поплавському інституті культури.
показать весь комментарий
09.09.2025 22:07 Ответить
Було б бажання вчитися
показать весь комментарий
09.09.2025 22:39 Ответить
Особливо, коли за це певні посадовці ЗВО кладуть собі у кишеню за вступ під час особливого стану гарні гроші!
показать весь комментарий
09.09.2025 22:07 Ответить
Правильний хід думок
показать весь комментарий
09.09.2025 21:59 Ответить
афігіли ці українці!!!!
капітулювати не хочуть!
хочуть бути освіченими!
ще й випадки бійок з тцк перейшли у масові звіти.
мєнтів на всіх не вистачає.....
показать весь комментарий
09.09.2025 21:30 Ответить
- Мамо, дайте гроші на книжки.
показать весь комментарий
09.09.2025 21:48 Ответить
З вересня 2025 року вводиться в навчальний процес обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти.
А після бакалаврату можна вливатися у третю штурмову)
показать весь комментарий
09.09.2025 21:49 Ответить
Не лише можна, але й треба вливатися. І взагалі повинно бути так, спочатку відслужи Україні, а потім йди вчись!
показать весь комментарий
09.09.2025 22:09 Ответить
Так поверніть строкову службу або встановіть строки служби
показать весь комментарий
09.09.2025 22:42 Ответить
Ось тепер, саме час з 01.10.2025 року грунтовно, виважено, пресонально перевірити не лише як вони вступили на ті бакалаврти, а й як вони: відвідують заняття, їх поточну успішність, пропуски занять, наукову роботу, перебування фізично на парах.
А разом з тим провести перевірку й викладачів, бо часто-густо у ЗВО та коледжі, керівники приймають на посаду "викладач" так звані "мертві душі", яких ніхто, ніде, ніколи не бачить, заняття за них ведуть абсолютно інші люди, навіть у розкладі стоїть викладач чоловік, а заходить комісія МОН у аудиторію, і бачить викладача - жінку.
Виникає питання, а де викладач, чому його немає на роботі!!!???
Тоді логічне питання, а зарплатню за них хто отримує, мабуть ті,
хто їх працевлаштовував?
Зважаючи на ці непоодинокі обставини, уряду України координально треба підійти до перегляду надання відстрочки від мобілізації викладачам ЗВО та коледжів!
показать весь комментарий
09.09.2025 22:05 Ответить
ніфігасобі......
самого ківалова зібралися перевіряти?
показать весь комментарий
09.09.2025 22:08 Ответить
Звичайно. зараз з 01.10.2025 року по всіх ЗВО масові перевірки МОН, КРУ, ТЦК та СП!
показать весь комментарий
09.09.2025 22:10 Ответить
Жіночко, "мертвих душ" більше всього в армії і воєнкоматах. Тільки воно якось боязно проти них щось писати, еге ж?
показать весь комментарий
09.09.2025 22:44 Ответить
а в сумі за три роки 115 тисяч! це ті що ролики знімають про тцк і на цьому хайпують!
показать весь комментарий
09.09.2025 22:10 Ответить
Так. Саме вони і є! Хоча можна так хайпнуть, приїдуть буси ТЦК та СП до корпусу ЗВО або коледжу і всіх прямісінько з аудиторій у буси!
показать весь комментарий
09.09.2025 22:11 Ответить
 
 