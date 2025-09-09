В 2025 году на бакалавриат поступили 15 тыс. мужчин в возрасте 25+, - Минобразования
Во время вступительной кампании в 2025 году на бакалавриат в учреждения высшего образования поступили более 15 тысяч мужчин в возрасте более 25 лет.
Об этом сообщили в Мнистерстве образования, информирует Цензор.НЕТ.
В МОН предоставили статистику по поступлению на бакалавриат мужчин в возрасте 25+ за годы войны:
- 2022 - 24,7 тыс. мужчин
- 2023 - 53,5 тыс.
- 2024 - 24,3 тыс.
- 2025 - 15,1 тыс.
Для сравнения, в 2021 году таких абитуриентов было 7,6 тыс.
Топ комментарии
+7 Eduard Eduard #611623
показать весь комментарий09.09.2025 21:54 Ответить Ссылка
+6 Az AZLK
показать весь комментарий09.09.2025 21:26 Ответить Ссылка
+4 Begemot Pepa
показать весь комментарий09.09.2025 21:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А все тому.... щоб брати хабарі а не спрямовувати кошти в бюджет...
Різниця-є
капітулювати не хочуть!
хочуть бути освіченими!
ще й випадки бійок з тцк перейшли у масові звіти.
мєнтів на всіх не вистачає.....
А після бакалаврату можна вливатися у третю штурмову)
А разом з тим провести перевірку й викладачів, бо часто-густо у ЗВО та коледжі, керівники приймають на посаду "викладач" так звані "мертві душі", яких ніхто, ніде, ніколи не бачить, заняття за них ведуть абсолютно інші люди, навіть у розкладі стоїть викладач чоловік, а заходить комісія МОН у аудиторію, і бачить викладача - жінку.
Виникає питання, а де викладач, чому його немає на роботі!!!???
Тоді логічне питання, а зарплатню за них хто отримує, мабуть ті,
хто їх працевлаштовував?
Зважаючи на ці непоодинокі обставини, уряду України координально треба підійти до перегляду надання відстрочки від мобілізації викладачам ЗВО та коледжів!
самого ківалова зібралися перевіряти?