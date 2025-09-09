В 2025 году на бакалавриат поступили 15 тыс. мужчин в возрасте 25+, - Минобразования

Во время вступительной кампании в 2025 году на бакалавриат в учреждения высшего образования поступили более 15 тысяч мужчин в возрасте более 25 лет.

Об этом сообщили в Мнистерстве образования, информирует Цензор.НЕТ.

В МОН предоставили статистику по поступлению на бакалавриат мужчин в возрасте 25+ за годы войны:

2022 - 24,7 тыс. мужчин

2023 - 53,5 тыс.

2024 - 24,3 тыс.

2025 - 15,1 тыс.

Для сравнения, в 2021 году таких абитуриентов было 7,6 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступительная кампания в вузы стала "недружественной к уклонистам", - МОН