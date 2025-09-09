УКР
У 2025 році на бакалаврат вступили 15 тис. чоловіків віком 25+, - Міносвіти

Під час вступної кампанії у 2025 році на бакалаврат у заклади вищої освіти вступили понад 15 тисяч чоловіків віком більше 25 років.

Про це повідомили у Мністерстві освіти, інформує Цензор.НЕТ.

студенти віком 25+

У МОН надали статистику щодо вступу на бакалаврат чоловіків віком 25+ за роки війни:

  • 2022 - 24,7 тис. чоловіків
  • 2023 - 53,5 тис.
  • 2024 - 24,3 тис.
  • 2025 - 15,1 тис..

Для порівняння, у 2021 році таких вступників було 7,6 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступна кампанія до вишів стала "недружньою до ухилянтів", - МОН

Міносвіти (1435) вища освіта (216) студенти (461)
А ще краще в контратаку на Херсонщині, ну бо взагалі дивні якісь, вчитись захотіли в Україні... в Україні мають право жити тільки пенсіонери, жінки і діти. Всі інші мають право лише загинути за найкращу країну в світі!
показати весь коментар
09.09.2025 21:54 Відповісти
+6
А чого не ввели економічне бронювання?
А все тому.... щоб брати хабарі а не спрямовувати кошти в бюджет...
Різниця-є
показати весь коментар
09.09.2025 21:26 Відповісти
+4
афігіли ці українці!!!!
капітулювати не хочуть!
хочуть бути освіченими!
ще й випадки бійок з тцк перейшли у масові звіти.
мєнтів на всіх не вистачає.....
показати весь коментар
09.09.2025 21:30 Відповісти
