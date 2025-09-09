У 2025 році на бакалаврат вступили 15 тис. чоловіків віком 25+, - Міносвіти

Під час вступної кампанії у 2025 році на бакалаврат у заклади вищої освіти вступили понад 15 тисяч чоловіків віком більше 25 років.

Про це повідомили у Мністерстві освіти, інформує Цензор.НЕТ.

У МОН надали статистику щодо вступу на бакалаврат чоловіків віком 25+ за роки війни:

2022 - 24,7 тис. чоловіків

2023 - 53,5 тис.

2024 - 24,3 тис.

2025 - 15,1 тис..

Для порівняння, у 2021 році таких вступників було 7,6 тис.

