У 2025 році на бакалаврат вступили 15 тис. чоловіків віком 25+, - Міносвіти
Під час вступної кампанії у 2025 році на бакалаврат у заклади вищої освіти вступили понад 15 тисяч чоловіків віком більше 25 років.
Про це повідомили у Мністерстві освіти, інформує Цензор.НЕТ.
У МОН надали статистику щодо вступу на бакалаврат чоловіків віком 25+ за роки війни:
- 2022 - 24,7 тис. чоловіків
- 2023 - 53,5 тис.
- 2024 - 24,3 тис.
- 2025 - 15,1 тис..
Для порівняння, у 2021 році таких вступників було 7,6 тис.
Eduard Eduard
показати весь коментар09.09.2025 21:54 Відповісти Посилання
Az AZLK
показати весь коментар09.09.2025 21:26 Відповісти Посилання
Begemot Pepa
показати весь коментар09.09.2025 21:30 Відповісти Посилання
А все тому.... щоб брати хабарі а не спрямовувати кошти в бюджет...
Різниця-є
капітулювати не хочуть!
хочуть бути освіченими!
ще й випадки бійок з тцк перейшли у масові звіти.
мєнтів на всіх не вистачає.....
А після бакалаврату можна вливатися у третю штурмову)
А разом з тим провести перевірку й викладачів, бо часто-густо у ЗВО та коледжі, керівники приймають на посаду "викладач" так звані "мертві душі", яких ніхто, ніде, ніколи не бачить, заняття за них ведуть абсолютно інші люди, навіть у розкладі стоїть викладач чоловік, а заходить комісія МОН у аудиторію, і бачить викладача - жінку.
Виникає питання, а де викладач, чому його немає на роботі!!!???
Тоді логічне питання, а зарплатню за них хто отримує, мабуть ті,
хто їх працевлаштовував?
Зважаючи на ці непоодинокі обставини, уряду України координально треба підійти до перегляду надання відстрочки від мобілізації викладачам ЗВО та коледжів!
самого ківалова зібралися перевіряти?
Для сравнения - в 2021 году границы были открыты. И любой взрослый человек за свой счёт пытался поступить в ЕС, если имел возможность.
А за свой счёт - это в любом случае старше 25 лет.