"Рамштайн" на этой неделе должен дать конкретные результаты относительно ПВО и в финансах на программу PURL, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал усиление украинской ПВО на этой на неделе.
Об этом он сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Рамштайн" на этой неделе должен дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие. Сентябрь должен быть результативным для этой программы. Я хочу поблагодарить каждую страну, с которой наращиваем и двустороннее наше сотрудничество. Все, что дает нам больше возможностей защищать жизнь, - все имеет значение. Важно, чтобы и в дальнейшем работали и усиливались санкции против России", - сказал Зеленский.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
18c49ed2
показать весь комментарий09.09.2025 23:54 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
zakvova
показать весь комментарий10.09.2025 00:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Fjall_Raven
показать весь комментарий10.09.2025 00:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
zakvova
показать весь комментарий10.09.2025 00:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль