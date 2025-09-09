"Рамштайн" на этой неделе должен дать конкретные результаты относительно ПВО и в финансах на программу PURL, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал усиление украинской ПВО на этой на неделе.

Об этом он сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Рамштайн" на этой неделе должен дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие. Сентябрь должен быть результативным для этой программы. Я хочу поблагодарить каждую страну, с которой наращиваем и двустороннее наше сотрудничество. Все, что дает нам больше возможностей защищать жизнь, - все имеет значение. Важно, чтобы и в дальнейшем работали и усиливались санкции против России", - сказал Зеленский.

