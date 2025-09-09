РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5086 посетителей онлайн
Новости Заседание Рамштайна
279 4

"Рамштайн" на этой неделе должен дать конкретные результаты относительно ПВО и в финансах на программу PURL, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал усиление украинской ПВО на этой на неделе.

Об этом он сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Рамштайн" на этой неделе должен дать конкретные результаты по ПВО и в финансах на программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие. Сентябрь должен быть результативным для этой программы. Я хочу поблагодарить каждую страну, с которой наращиваем и двустороннее наше сотрудничество. Все, что дает нам больше возможностей защищать жизнь, - все имеет значение. Важно, чтобы и в дальнейшем работали и усиливались санкции против России", - сказал Зеленский.

Читайте: Войну в Украине сложно завершить из-за вражды Зеленского и Путина, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (21885) Рамштайн (180)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А когда будет наше собственное ПВО? Ведь наработки и пробные образцы давно есть и часть прошла испытания?
показать весь комментарий
09.09.2025 23:54 Ответить
Вєрняково є золотий унітаз у міндіча. Все решта тільки у відосиках зєлємскава
показать весь комментарий
10.09.2025 00:37 Ответить
пінёнзи на програму PURL, - зелёнський! куплю пару кіло скумбрій по 7.40? під шубу?
показать весь комментарий
10.09.2025 00:07 Ответить
Програма PURL. Такого зебілята ще не чули, це зовсім інше, ніж плани перемоги, саміти миру і безпекові угоди. Але результат буде той самий - *****
показать весь комментарий
10.09.2025 00:33 Ответить
 
 