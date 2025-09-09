"Рамштайн" на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував посилення української ППО на цьому на тижні.
Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Рамштайн" на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Вересень має бути результативним для цієї програми. Я хочу подякувати кожній країні, з якою нарощуємо і двосторонню нашу співпрацю. Усе, що дає нам більше можливостей захищати життя, – усе має значення. Важливо, щоб і надалі працювали та посилювалися санкції проти Росії", - сказав Зеленський.
