"Рамштайн" на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував посилення української ППО на цьому на тижні.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Рамштайн" на цьому тижні має дати конкретні результати щодо ППО та у фінансах на програму PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Вересень має бути результативним для цієї програми. Я хочу подякувати кожній країні, з якою нарощуємо і двосторонню нашу співпрацю. Усе, що дає нам більше можливостей захищати життя, – усе має значення. Важливо, щоб і надалі працювали та посилювалися санкції проти Росії", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир (25427) Рамштайн (185)
А когда будет наше собственное ПВО? Ведь наработки и пробные образцы давно есть и часть прошла испытания?
09.09.2025 23:54 Відповісти
Вєрняково є золотий унітаз у міндіча. Все решта тільки у відосиках зєлємскава
10.09.2025 00:37 Відповісти
пінёнзи на програму PURL, - зелёнський! куплю пару кіло скумбрій по 7.40? під шубу?
10.09.2025 00:07 Відповісти
Програма PURL. Такого зебілята ще не чули, це зовсім інше, ніж плани перемоги, саміти миру і безпекові угоди. Але результат буде той самий - *****
10.09.2025 00:33 Відповісти
 
 