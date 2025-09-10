РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13156 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Донетчины
329 0

Сутки в Донецкой области: 28 погибших и 20 раненых, враг 42 раза обстрелял область. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска наносили удары по населенным пунктам Донецкой области,

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 10 сентября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Яровой 25 человек погибли и 18 ранены, повреждено служебное авто Укрпочты. В Славянске повреждены 15 частных домов, нежилое помещение и промзона. В Краматорске повреждены 18 многоэтажек, 4 админздания, магазин, кафе и 2 автомобиля. В Семеновке погиб человек, поврежден частный дом. В Константиновке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 9 частных домов, 5 многоэтажек, автостоянка и автомобиль.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

Всего за сутки россияне 42 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 227 человек, в том числе 46 детей.

война
война
война
война
война
война
война
война

Смотрите: Пенсионерка из Яровой после российского авиаудара: "Некоторых людей разорвало пополам". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20488) Донецкая область (10729) Бахмутский район (611) Краматорский район (668)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 