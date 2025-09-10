Сутки в Донецкой области: 28 погибших и 20 раненых, враг 42 раза обстрелял область. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 10 сентября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Яровой 25 человек погибли и 18 ранены, повреждено служебное авто Укрпочты. В Славянске повреждены 15 частных домов, нежилое помещение и промзона. В Краматорске повреждены 18 многоэтажек, 4 админздания, магазин, кафе и 2 автомобиля. В Семеновке погиб человек, поврежден частный дом. В Константиновке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 9 частных домов, 5 многоэтажек, автостоянка и автомобиль.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

Всего за сутки россияне 42 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 227 человек, в том числе 46 детей.

















