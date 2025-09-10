ЕС может выделить 6,6 млрд евро на закупку оружия США для Украины, - Шмыгаль

В Европейском Союзе рассматривают возможность направления 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира на инициативу по закупке американского вооружения для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, средства могут быть использованы для закупки вооружения у США и передачи его украинским силам обороны.

