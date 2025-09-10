РУС
ЕС может выделить 6,6 млрд евро на закупку оружия США для Украины, - Шмыгаль

Шмыгаль встретился с послом США Дэвисом Что обсуждали

В Европейском Союзе рассматривают возможность направления 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира на инициативу по закупке американского вооружения для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, средства могут быть использованы для закупки вооружения у США и передачи его украинским силам обороны.

А може і не виділити....
Слово «може» явно дискредитує це твердження.
10.09.2025 11:11 Ответить
43 млрд для сц@кливої польщі - почуйте різницю
10.09.2025 11:12 Ответить
Мало.
10.09.2025 11:14 Ответить
Тут, питання, вже в іншому- чи погодиться трамп, продати зброю для України...
10.09.2025 11:14 Ответить
а звідки шмиргаль візьме ще 93,4млрд.? гідрант заявив про закупівлю озброєння в США на 100 лярдів.
10.09.2025 11:16 Ответить
Ну там ще десь готується "потужна угода", про продаж США українських дронів... Які планується використати на куплю американської зброї.
