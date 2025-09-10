РУС
Итоги Рамштайна: "Получен сигнал о том, что поддержка Украины будет продолжаться и станет более сильной", - Шмыгаль. ФОТО

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что во время заседания в формате "Рамштайн" был получен важный сигнал о том, что поддержка Украины будет продолжаться и становиться сильнее.

Об этом Денис Шмыгаль написал в телеграмм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр сообщил о таких ключевых договоренностях 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины:

ЕС:

  • Обязательства передать 2 миллиона боеприпасов - 80% от этого показателя уже собрано.
  • Возможность направления 6,6 миллиарда евро из Фонда мира ЕС для закупки американского вооружения для нужд Украины.
  • Инвестиции в оборонную промышленность с помощью механизма SAFE.
  • Приближение 4 миллиардов евро в октябре и 4 миллиардов евро в ноябре на поддержку Украины.

Германия:

  • Передача двух систем Patriot.
  • Вклад в инициативу PURL в размере 500 миллионов евро.
  • Финансирование закупки украинских дальнобойных дронов на 300 миллионов евро.

Великобритания:

  • Финансирование нескольких тысяч дальнобойных ударных дронов, которые изготовят в Британии и доставят в Украину в течение следующих 12 месяцев.

Норвегия:

  • Выделение $8 миллиардов на поддержку Украины в 2026 году.
  • Завершение контрактирования дронов-перехватчиков.
  • Поставка вооружения для бригады ВСУ, которую совместно оснастят страны Скандинавии и Балтии, и запуск в работу совместного центра подготовки украинских военнослужащих.

Дания:

  • Начало работы совместного с Украиной предприятия по производству дальнобойного оружия.

Канада:

  • Финансирование инициативы PURL в размере 500 млн долларов.
  • 220 миллионов долларов на финансирование украинских дронов и другие виды военной помощи.
  • 165 миллионов долларов на развитие "коалиций возможностей".

Швеция:

  • Завершение работы над новым, уже 20-м пакетом помощи.

Литва:

  • Вклад в инициативу PURL в размере 30 миллионов евро.
  • Выделение 30 миллионов евро на финансирование систем Patriot, которые будут поставлены Германией.

Чехия:

  • Поставка более 1 миллиона боеприпасов в 2025 году.
  • Передача более 80 единиц техники.
  • Подготовка пакета помощи на 61 миллион евро.
  • Подготовка пилотов-инструкторов самолетов F-16.

Бельгия:

  • Направление 100 миллионов евро на инициативу PURL.
  • Подготовка нового пакета военной помощи.

Люксембург:

  • Присоединение к инициативе PURL.

Нидерланды:

  • Помощь в размере 1,2 миллиарда евро до конца года.
  • 450 миллионов евро на инициативу JUMPSTART для поддержки и обеспечения самолетов F-16 в Украине.
  • Инвестиции в два проекта по deep strike, к которым могут присоединиться и другие партнеры.

Польша:

  • Подготовка нового пакета военной помощи, который поступит в Украину уже вскоре.
  • Передача 10 тысяч снарядов калибра 155 мм в ближайшую неделю.

Испания:

  • Передача боеприпасов к системе ПВО IRIS-T.

Латвия:

  • Передача пакета поддержки объемом 2,5 миллиона евро.
  • Вклад в инициативу PURL в размере 5 миллионов евро.
  • Поставки БТР Patria для бригады ВСУ.

Франция:

  • Ускорение реализации совместных индустриальных проектов, в частности в сфере боеприпасов и дронов.
  • Передача самолетов Mirage и поддержка авиационных возможностей Украины.

Топ комментарии
+4
Тепер Чмигаль буде розтлумачувати сигнали
показать весь комментарий
10.09.2025 10:50 Ответить
+3
після останньої атаки ********** по Польщі не факт, що Захід надаватиме нам ППО - заліплять, шо самим треба
показать весь комментарий
10.09.2025 10:54 Ответить
+3
Нам не сигнали потрібна зброя і не завтра а вчора.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:54 Ответить
Тепер Чмигаль буде розтлумачувати сигнали
показать весь комментарий
10.09.2025 10:50 Ответить
У Шмигаля нова посада Толковий (а може без...) Тлумачник Сигналів -ТТС.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:57 Ответить
Що це за сигнали..млять?(Шмигелю підморгнули чи що?Якийсь сюр сигнали , стурбованість, занепокоєння ******* млять!!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 10:52 Ответить
всього ,,сильнішою,,??щось рівень потужності здається впав,може тому *************** не повертатися поки потужність не підніметься??
показать весь комментарий
10.09.2025 10:57 Ответить
після останньої атаки ********** по Польщі не факт, що Захід надаватиме нам ППО - заліплять, шо самим треба
показать весь комментарий
10.09.2025 10:54 Ответить
абсолютно я теж вважаю це задум хйлостану - путінсновапєрєігралУСЄХ
показать весь комментарий
10.09.2025 10:56 Ответить
оці прозасідавшієся кажуть -гадають що надати-наобіцяти Україні, а він каже їм - ну-ну ...
показать весь комментарий
10.09.2025 11:00 Ответить
Нам не сигнали потрібна зброя і не завтра а вчора.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:54 Ответить
Одне тішить що хоч у костюмі....
показать весь комментарий
10.09.2025 10:56 Ответить
вигулявся поза банковою та грушевського,турист ************...
показать весь комментарий
10.09.2025 10:58 Ответить
Українського ппо може тепер стати набагато менше, бо тепер європейці будуть постачати більше ппо для Польщі, якщо не буде жорсткої реакції від НАТО. І це для нас набагато серйозніші наслідки, у вигляді можливої зупинки, або значного зменшення, допомоги від НАТО, яку вони будуть лишати у себе.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:58 Ответить
Та сигнали ми чуємо вже четвертий рік. Одні сигнали, правда від тампона потужні сигнали про те шо його друг *****.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:58 Ответить
Треба дружно Шмигалю допомагати

-Синонімами до слова "потужний" є сильний, дужий, могутній, міцний, а також велетенський, грандіозний та всесильний, залежно від контексту.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:03 Ответить
Лучше вместо сигналов ракеты получать...
показать весь комментарий
10.09.2025 11:10 Ответить
"Сигнал" -це потужно... Одним "сигналом" можна купу шахедів позбивати.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:16 Ответить
Вже вуха закладає від їхніх сигналів...
показать весь комментарий
10.09.2025 11:20 Ответить
Це все що Європа може, сигналити і в жопу ***батись
показать весь комментарий
10.09.2025 11:25 Ответить
Лысый башка поймал сигнал,лохи довольны.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:48 Ответить
О, це добре! Що, порохоботи і зрадофіли, нічого сказати? Ото ж бо й воно! Тепер можна буде збивати ракети з безпілотниками не тільки асфальтом, але й сигналами! О!
показать весь комментарий
10.09.2025 12:01 Ответить
Сук@, Україна ще сигналів не отримувала.🤦‍♀️
показать весь комментарий
10.09.2025 12:21 Ответить
Получен сигнал - как он/сигнал/ выглядит ???
В ВИДЕ СЛЮНЕЙ С ВЫСОКОЙ ТРИБУНЫ
показать весь комментарий
10.09.2025 12:46 Ответить
 
 