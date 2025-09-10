Итоги Рамштайна: "Получен сигнал о том, что поддержка Украины будет продолжаться и станет более сильной", - Шмыгаль. ФОТО
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что во время заседания в формате "Рамштайн" был получен важный сигнал о том, что поддержка Украины будет продолжаться и становиться сильнее.
Об этом Денис Шмыгаль написал в телеграмм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Министр сообщил о таких ключевых договоренностях 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины:
ЕС:
- Обязательства передать 2 миллиона боеприпасов - 80% от этого показателя уже собрано.
- Возможность направления 6,6 миллиарда евро из Фонда мира ЕС для закупки американского вооружения для нужд Украины.
- Инвестиции в оборонную промышленность с помощью механизма SAFE.
- Приближение 4 миллиардов евро в октябре и 4 миллиардов евро в ноябре на поддержку Украины.
Германия:
- Передача двух систем Patriot.
- Вклад в инициативу PURL в размере 500 миллионов евро.
- Финансирование закупки украинских дальнобойных дронов на 300 миллионов евро.
Великобритания:
- Финансирование нескольких тысяч дальнобойных ударных дронов, которые изготовят в Британии и доставят в Украину в течение следующих 12 месяцев.
Норвегия:
- Выделение $8 миллиардов на поддержку Украины в 2026 году.
- Завершение контрактирования дронов-перехватчиков.
- Поставка вооружения для бригады ВСУ, которую совместно оснастят страны Скандинавии и Балтии, и запуск в работу совместного центра подготовки украинских военнослужащих.
Дания:
- Начало работы совместного с Украиной предприятия по производству дальнобойного оружия.
Канада:
- Финансирование инициативы PURL в размере 500 млн долларов.
- 220 миллионов долларов на финансирование украинских дронов и другие виды военной помощи.
- 165 миллионов долларов на развитие "коалиций возможностей".
Швеция:
- Завершение работы над новым, уже 20-м пакетом помощи.
Литва:
- Вклад в инициативу PURL в размере 30 миллионов евро.
- Выделение 30 миллионов евро на финансирование систем Patriot, которые будут поставлены Германией.
Чехия:
- Поставка более 1 миллиона боеприпасов в 2025 году.
- Передача более 80 единиц техники.
- Подготовка пакета помощи на 61 миллион евро.
- Подготовка пилотов-инструкторов самолетов F-16.
Бельгия:
- Направление 100 миллионов евро на инициативу PURL.
- Подготовка нового пакета военной помощи.
Люксембург:
- Присоединение к инициативе PURL.
Нидерланды:
- Помощь в размере 1,2 миллиарда евро до конца года.
- 450 миллионов евро на инициативу JUMPSTART для поддержки и обеспечения самолетов F-16 в Украине.
- Инвестиции в два проекта по deep strike, к которым могут присоединиться и другие партнеры.
Польша:
- Подготовка нового пакета военной помощи, который поступит в Украину уже вскоре.
- Передача 10 тысяч снарядов калибра 155 мм в ближайшую неделю.
Испания:
- Передача боеприпасов к системе ПВО IRIS-T.
Латвия:
- Передача пакета поддержки объемом 2,5 миллиона евро.
- Вклад в инициативу PURL в размере 5 миллионов евро.
- Поставки БТР Patria для бригады ВСУ.
Франция:
- Ускорение реализации совместных индустриальных проектов, в частности в сфере боеприпасов и дронов.
- Передача самолетов Mirage и поддержка авиационных возможностей Украины.
