Итоги Рамштайна: "Получен сигнал о том, что поддержка Украины будет продолжаться и станет более сильной", - Шмыгаль. ФОТО

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что во время заседания в формате "Рамштайн" был получен важный сигнал о том, что поддержка Украины будет продолжаться и становиться сильнее.

Об этом Денис Шмыгаль написал в телеграмм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр сообщил о таких ключевых договоренностях 30-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины:

ЕС:

Обязательства передать 2 миллиона боеприпасов - 80% от этого показателя уже собрано.

Возможность направления 6,6 миллиарда евро из Фонда мира ЕС для закупки американского вооружения для нужд Украины.

Инвестиции в оборонную промышленность с помощью механизма SAFE.

Приближение 4 миллиардов евро в октябре и 4 миллиардов евро в ноябре на поддержку Украины.

Германия:

Передача двух систем Patriot.

Вклад в инициативу PURL в размере 500 миллионов евро.

Финансирование закупки украинских дальнобойных дронов на 300 миллионов евро.

Великобритания:

Финансирование нескольких тысяч дальнобойных ударных дронов, которые изготовят в Британии и доставят в Украину в течение следующих 12 месяцев.

Норвегия:

Выделение $8 миллиардов на поддержку Украины в 2026 году.

Завершение контрактирования дронов-перехватчиков.

Поставка вооружения для бригады ВСУ, которую совместно оснастят страны Скандинавии и Балтии, и запуск в работу совместного центра подготовки украинских военнослужащих.

Дания:

Начало работы совместного с Украиной предприятия по производству дальнобойного оружия.

Канада:

Финансирование инициативы PURL в размере 500 млн долларов.

220 миллионов долларов на финансирование украинских дронов и другие виды военной помощи.

165 миллионов долларов на развитие "коалиций возможностей".

Швеция:

Завершение работы над новым, уже 20-м пакетом помощи.

Литва:

Вклад в инициативу PURL в размере 30 миллионов евро.

Выделение 30 миллионов евро на финансирование систем Patriot, которые будут поставлены Германией.

Чехия:

Поставка более 1 миллиона боеприпасов в 2025 году.

Передача более 80 единиц техники.

Подготовка пакета помощи на 61 миллион евро.

Подготовка пилотов-инструкторов самолетов F-16.





Бельгия:

Направление 100 миллионов евро на инициативу PURL.

Подготовка нового пакета военной помощи.

Люксембург:

Присоединение к инициативе PURL.

Нидерланды:

Помощь в размере 1,2 миллиарда евро до конца года.

450 миллионов евро на инициативу JUMPSTART для поддержки и обеспечения самолетов F-16 в Украине.

Инвестиции в два проекта по deep strike, к которым могут присоединиться и другие партнеры.

Польша:

Подготовка нового пакета военной помощи, который поступит в Украину уже вскоре.

Передача 10 тысяч снарядов калибра 155 мм в ближайшую неделю.

Испания:

Передача боеприпасов к системе ПВО IRIS-T.

Латвия:

Передача пакета поддержки объемом 2,5 миллиона евро.

Вклад в инициативу PURL в размере 5 миллионов евро.

Поставки БТР Patria для бригады ВСУ.

Франция:

Ускорение реализации совместных индустриальных проектов, в частности в сфере боеприпасов и дронов.

Передача самолетов Mirage и поддержка авиационных возможностей Украины.

