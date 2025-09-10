Підсумки Рамштайну: "Отримано сигнал про те, що підтримка України триватиме та буде сильнішою", - Шмигаль. ФОТО
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" було отримано важливий сигнал про те, що підтримка України триватиме та ставатиме сильнішою.
Про це Денис Шмигаль написав у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Міністр повідомив про такі ключові домовленості 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України:
ЄС:
- Зобов’язання передати 2 мільйони боєприпасів - 80% від цього показника вже зібрано.
- Можливість спрямування 6,6 мільярда євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України.
- Інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE.
- Наближення 4 мільярдів євро у жовтні та 4 мільярдів євро у листопаді на підтримку України.
Німеччина:
- Передача двох систем Patriot.
- Внесок в ініціативу PURL у розмірі 500 мільйонів євро.
- Фінансування закупівлі українських далекобійних дронів на 300 мільйонів євро.
Велика Британія:
- Фінансування декількох тисяч далекобійних ударних дронів, які виготовлять у Британії та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців.
Норвегія:
- Виділення $8 мільярдів на підтримку України у 2026 році.
- Завершення контрактування дронів-перехоплювачів.
- Постачання озброєння для бригади ЗСУ, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії, та запуск в роботу спільного центру підготовки українських військовослужбовців.
Данія:
- Початок роботи спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї.
Канада:
- Фінансування ініціативи PURL у розмірі 500 млн доларів.
- 220 мільйонів доларів на фінансування українських дронів та інші види військової допомоги.
- 165 мільйонів доларів на розвиток "коаліцій спроможностей".
Швеція:
- Завершення роботи над новим, вже 20-м пакетом допомоги.
Литва:
- Внесок в ініціативу PURL у розмірі 30 мільйонів євро.
- Виділення 30 мільйонів євро на фінансування систем Patriot, які будуть поставлені Німеччиною.
Чехія:
- Постачання понад 1 мільйону боєприпасів у 2025 році.
- Передача понад 80 одиниць техніки.
- Підготовка пакета допомоги на 61 мільйон євро.
- Підготовка пілотів-інструкторів літаків F-16.
Бельгія:
- Спрямування 100 мільйонів євро на ініціативу PURL.
- Підготовка нового пакета військової допомоги.
Люксембург:
- Долучення до ініціативи PURL.
Нідерланди:
- Допомога у розмірі 1,2 мільярда євро до кінця року.
- 450 мільйонів євро на ініціативу JUMPSTART для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні.
- Інвестиції у два проєкти з deep strike, до яких можуть долучитися й інші партнери.
Польща:
- Підготовка нового пакета військової допомоги, який надійде в Україну вже незабаром.
- Передача 10 тисяч снарядів калібру 155 мм в найближчий тиждень.
Іспанія:
- Передача боєприпасів до системи ППО IRIS-T.
Латвія:
- Передача пакета підтримки обсягом 2,5 мільйона євро.
- Внесок в ініціативу PURL у розмірі 5 мільйонів євро.
- Поставки БТР Patria для бригади ЗСУ.
Франція:
- Прискорення реалізації спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів та дронів.
- Передача літаків Mirage та підтримка авіаційних спроможностей України.
