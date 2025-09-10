УКР
Підсумки Рамштайну: "Отримано сигнал про те, що підтримка України триватиме та буде сильнішою", - Шмигаль. ФОТО

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" було отримано важливий сигнал про те, що підтримка України триватиме та ставатиме сильнішою.

Про це Денис Шмигаль написав у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр повідомив про такі ключові домовленості 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України:

ЄС:

  • Зобов’язання передати 2 мільйони боєприпасів - 80% від цього показника вже зібрано.
  • Можливість спрямування 6,6 мільярда євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України.
  • Інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE.
  • Наближення 4 мільярдів євро у жовтні та 4 мільярдів євро у листопаді на підтримку України.

Німеччина:

  • Передача двох систем Patriot.
  • Внесок в ініціативу PURL у розмірі 500 мільйонів євро.
  • Фінансування закупівлі українських далекобійних дронів на 300 мільйонів євро.

Велика Британія:

  • Фінансування декількох тисяч далекобійних ударних дронів, які виготовлять у Британії та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців.

Норвегія:

  • Виділення $8 мільярдів на підтримку України у 2026 році.
  • Завершення контрактування дронів-перехоплювачів.
  • Постачання озброєння для бригади ЗСУ, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії, та запуск в роботу спільного центру підготовки українських військовослужбовців.

Данія:

  • Початок роботи спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї.

Канада:

  • Фінансування ініціативи PURL у розмірі 500 млн доларів.
  • 220 мільйонів доларів на фінансування українських дронів та інші види військової допомоги.
  • 165 мільйонів доларів на розвиток "коаліцій спроможностей".

Швеція:

  • Завершення роботи над новим, вже 20-м пакетом допомоги.

Литва:

  • Внесок в ініціативу PURL у розмірі 30 мільйонів євро.
  • Виділення 30 мільйонів євро на фінансування систем Patriot, які будуть поставлені Німеччиною.

Чехія:

  • Постачання понад 1 мільйону боєприпасів у 2025 році.
  • Передача понад 80 одиниць техніки.
  • Підготовка пакета допомоги на 61 мільйон євро.
  • Підготовка пілотів-інструкторів літаків F-16.

Бельгія:

  • Спрямування 100 мільйонів євро на ініціативу PURL.
  • Підготовка нового пакета військової допомоги.

Люксембург:

  • Долучення до ініціативи PURL.

Нідерланди:

  • Допомога у розмірі 1,2 мільярда євро до кінця року.
  • 450 мільйонів євро на ініціативу JUMPSTART для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні.
  • Інвестиції у два проєкти з deep strike, до яких можуть долучитися й інші партнери.

Польща:

  • Підготовка нового пакета військової допомоги, який надійде в Україну вже незабаром.
  • Передача 10 тисяч снарядів калібру 155 мм в найближчий тиждень.

Іспанія:

  • Передача боєприпасів до системи ППО IRIS-T.

Латвія:

  • Передача пакета підтримки обсягом 2,5 мільйона євро.
  • Внесок в ініціативу PURL у розмірі 5 мільйонів євро.
  • Поставки БТР Patria для бригади ЗСУ.

Франція:

  • Прискорення реалізації спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів та дронів.
  • Передача літаків Mirage та підтримка авіаційних спроможностей України.

