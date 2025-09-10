Підсумки Рамштайну: "Отримано сигнал про те, що підтримка України триватиме та буде сильнішою", - Шмигаль. ФОТО

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" було отримано важливий сигнал про те, що підтримка України триватиме та ставатиме сильнішою.

Про це Денис Шмигаль написав у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр повідомив про такі ключові домовленості 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України:

ЄС:

Зобов’язання передати 2 мільйони боєприпасів - 80% від цього показника вже зібрано.

Можливість спрямування 6,6 мільярда євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України.

Інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE.

Наближення 4 мільярдів євро у жовтні та 4 мільярдів євро у листопаді на підтримку України.

Німеччина:

Передача двох систем Patriot.

Внесок в ініціативу PURL у розмірі 500 мільйонів євро.

Фінансування закупівлі українських далекобійних дронів на 300 мільйонів євро.

Велика Британія:

Фінансування декількох тисяч далекобійних ударних дронів, які виготовлять у Британії та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців.

Норвегія:

Виділення $8 мільярдів на підтримку України у 2026 році.

Завершення контрактування дронів-перехоплювачів.

Постачання озброєння для бригади ЗСУ, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії, та запуск в роботу спільного центру підготовки українських військовослужбовців.

Данія:

Початок роботи спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї.

Канада:

Фінансування ініціативи PURL у розмірі 500 млн доларів.

220 мільйонів доларів на фінансування українських дронів та інші види військової допомоги.

165 мільйонів доларів на розвиток "коаліцій спроможностей".

Швеція:

Завершення роботи над новим, вже 20-м пакетом допомоги.

Литва:

Внесок в ініціативу PURL у розмірі 30 мільйонів євро.

Виділення 30 мільйонів євро на фінансування систем Patriot, які будуть поставлені Німеччиною.

Чехія:

Постачання понад 1 мільйону боєприпасів у 2025 році.

Передача понад 80 одиниць техніки.

Підготовка пакета допомоги на 61 мільйон євро.

Підготовка пілотів-інструкторів літаків F-16.





Бельгія:

Спрямування 100 мільйонів євро на ініціативу PURL.

Підготовка нового пакета військової допомоги.

Люксембург:

Долучення до ініціативи PURL.

Нідерланди:

Допомога у розмірі 1,2 мільярда євро до кінця року.

450 мільйонів євро на ініціативу JUMPSTART для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні.

Інвестиції у два проєкти з deep strike, до яких можуть долучитися й інші партнери.

Польща:

Підготовка нового пакета військової допомоги, який надійде в Україну вже незабаром.

Передача 10 тисяч снарядів калібру 155 мм в найближчий тиждень.

Іспанія:

Передача боєприпасів до системи ППО IRIS-T.

Латвія:

Передача пакета підтримки обсягом 2,5 мільйона євро.

Внесок в ініціативу PURL у розмірі 5 мільйонів євро.

Поставки БТР Patria для бригади ЗСУ.

Франція:

Прискорення реалізації спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів та дронів.

Передача літаків Mirage та підтримка авіаційних спроможностей України.

