ЄС може виділити 6,6 млрд євро на закупівлю зброї США для України, - Шмигаль
У Європейському Союзі розглядають можливість спрямування 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру на ініціативу із закупівлі американського озброєння для України.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
За словами Шмигаля, кошти можуть бути використані для закупівлі озброєння у США та передачі його українським силам оборони.
Слово «може» явно дискредитує це твердження.