ЄС може виділити 6,6 млрд євро на закупівлю зброї США для України, - Шмигаль

Шмигаль зустрівся з послом США Девіс Що обговорювали

У Європейському Союзі розглядають можливість спрямування 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру на ініціативу із закупівлі американського озброєння для України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, кошти можуть бути використані для закупівлі озброєння у США та передачі його українським силам оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підсумки Рамштайну: "Отримано сигнал про те, що підтримка України триватиме та буде сильнішою", - Шмигаль. ФОТО

А може і не виділити....
Слово «може» явно дискредитує це твердження.
10.09.2025 11:11 Відповісти
43 млрд для сц@кливої польщі - почуйте різницю
10.09.2025 11:12 Відповісти
Мало.
10.09.2025 11:14 Відповісти
Тут, питання, вже в іншому- чи погодиться трамп, продати зброю для України...
10.09.2025 11:14 Відповісти
а звідки шмиргаль візьме ще 93,4млрд.? гідрант заявив про закупівлю озброєння в США на 100 лярдів.
10.09.2025 11:16 Відповісти
Ну там ще десь готується "потужна угода", про продаж США українських дронів... Які планується використати на куплю американської зброї.
