ЄС може виділити 6,6 млрд євро на закупівлю зброї США для України, - Шмигаль

У Європейському Союзі розглядають можливість спрямування 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру на ініціативу із закупівлі американського озброєння для України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, кошти можуть бути використані для закупівлі озброєння у США та передачі його українським силам оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підсумки Рамштайну: "Отримано сигнал про те, що підтримка України триватиме та буде сильнішою", - Шмигаль. ФОТО