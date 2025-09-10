РУС
Рашисты с утра атакуют Краматорск "шахедами": ранена пожилая женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

С утра российские оккупанты бьют по Краматорску в Донецкой области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил горсовет, передает Цензор.НЕТ.

Так, был атакован частный сектор, дорожная инфраструктура, двор многоэтажного дома, центральная площадь

Предварительно, известно о раненой женщине 1945 г.р.

Читайте: Обстрелы Харьковщины: ранены 4 человека, разрушены дома и детсад

РФ б'є шахедами по Краматорську 10 вересня 2025 року. Що відомо?
Фото: Краматорский городской совет
Фото: Краматорский городской совет
Фото: Краматорский городской совет
Фото: Краматорский городской совет
Фото: Краматорский городской совет
Фото: Краматорский городской совет
Фото: Краматорский городской совет
Фото: Краматорский городской совет
Фото: Краматорский городской совет
Фото: Краматорский городской совет

Краматорськ (2389) обстрел (29464) Донецкая область (10729) Краматорский район (668)
