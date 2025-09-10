Рашисты с утра атакуют Краматорск "шахедами": ранена пожилая женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
С утра российские оккупанты бьют по Краматорску в Донецкой области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил горсовет, передает Цензор.НЕТ.
Так, был атакован частный сектор, дорожная инфраструктура, двор многоэтажного дома, центральная площадь
Предварительно, известно о раненой женщине 1945 г.р.
