РУС
48% украинцев поддерживают демократию, но 36% отдают предпочтение сильному лидеру, - опрос КМИС

українці

Украинцы стратегически чаще выбирают демократическую систему правления, однако в нынешних условиях войны больше склоняются к потребности в сильном лидере.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 48% респондентов в целом считают демократическую систему более важной, тогда как 36% отдают предпочтение сильному лидеру. В то же время на вопрос, что Украине нужно сейчас, ситуация меняется: 48% указали на потребность в сильном лидере, тогда как 35% - на важность демократии.

По сравнению с декабрем 2023 года уменьшилась доля тех, кто поддерживает демократию в целом (с 59% до 48%), и выросла доля тех, кто не определился (с 8% до 16%). При этом среди молодежи до 30 лет предпочтение демократии является самым высоким - 67% против 41% среди старших за 60 лет. В ответах о ситуации "сейчас" молодежь также чаще выбирает демократию (48% против 35%).

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, украинское общество из-за войны остро реагирует на несправедливость, поэтому спрос на сильного лидера может расти. В то же время он отметил, что долгосрочно Украина должна строить устойчивые демократические институты.

+18
Не сильному лідОру, а потужному
10.09.2025 11:47
+13
"Сильний лідор"?Довбаний совок
10.09.2025 11:49
+12
"віддають перевагу сильному лідеру" - вже нудить від усіх цих "сильних лідерів", пощастило жити в епоху амбітних та активних недоумків .
10.09.2025 11:50
Не сильному лідОру, а потужному
10.09.2025 11:47
А в кіловатах це скіко?
10.09.2025 11:51
та потужність виміріється в відосикогодинах,чим більше тим потужніше
10.09.2025 12:03
НАЙдосвіченішому!
10.09.2025 12:01
"Сильний лідор"?Довбаний совок
10.09.2025 11:49
Не "сильний" а авторитетний має бути, той якого поважають.
10.09.2025 11:49
завтра кміс намалює, безпрецедентну повагу до потужного найдосвідченішого, але гундосого лідара!
10.09.2025 11:54
"віддають перевагу сильному лідеру" - вже нудить від усіх цих "сильних лідерів", пощастило жити в епоху амбітних та активних недоумків .
10.09.2025 11:50
Хочуть сильну демократію! - якось так
10.09.2025 11:50
та вже ж як вибрали лідора 🤡 ... то хай Бог милує !!!
10.09.2025 11:50
Хитрозадые кмисовцы,альтернатива демократии это не сильный лидер,а жестокий и трусливый дебил на троне,типа ботокса.
10.09.2025 11:52
притула, наш президент!
стерненко, наш прокурор!

тільки тоді, справжні гарантії безпеки забезпечені, потужному гундосому зе!лідару!
10.09.2025 11:52 Ответить
10.09.2025 11:56
Демократія не означає, що на чолі країни повинен бути пісюн-наркет. Тож ці два питання ніяк не повʼязані між собою.
10.09.2025 11:53
Так, українців підводять до лідора, який дасть кров, піт і сльози!!!!!! Для заходу мало крові і сліз!!!!!! Це вже писали
10.09.2025 11:53
Портников і казав, що після війни тут буде авторитаризм. Тим більше, що сильного генерала вже старанно ліплять на роль вождя.
10.09.2025 11:54
якщо ви про Залужного то в чому він "сильний генерал"??? просрав контрнаступ і здувся, став непридатним коли каліки і епілептики на фронті всі придатні, послом з нього також толку нуль
10.09.2025 12:03
А це все не має значення. Стосовно "просрав" - його й зняли, аби далі не асоціювався з поразками, а зараз в якості об'єкта ненависті підсунули Сирського, Залужний же лишився в ореолі слави Харкова й Херсона. На рахунок непридатності - ну, патріоти цього не помітять. Послом він старається, зустрічається, виступає. Коротше, це все не просто так)
10.09.2025 12:07
не задавайте йому таких питань,бо він зламається,таке було коли моя теща казала про шапкотира що він ,,представительный мужчина,,
10.09.2025 12:07
«Потужному і незламному» ухилянту з його приблудами95, «дякують» загиблі Українці, починаючи з 2019 року, за розпродажу мед масок і відсутність кисневого обладнання у медзакладах (КОВІД-19), і аж по сьогодення!!
Їх підтримку можуть засвідчити шуфрич і коломойський з міндічем, шиферами, шурма, кисліцин, баканов з кулінічем і всі Потікавші з ГПУ особи за кордон!! Потужна підтримка!
10.09.2025 11:54
Зробити бородку в барбершопі для мужності, змінити діловий одяг і вуаля, попит на сильного лідора вгамовано)
10.09.2025 11:55
а ,,доріжку,, на доріжку??
10.09.2025 12:08
Цікаво, хто в їх розумінні є "сильним лідером"? Які якості, сильні сторони він повинен мати?
10.09.2025 11:55
36% сумують за сталіним. Почитай, хоча б, тут коментарі. Скільки коментаторів мріють про безкінечні покарання, розстріли, табори, тюрми.
10.09.2025 12:00
При чому, вони чомусь впевнені, що все будет робитись по відношенню до інших, а їх самих ніколи не торкнеться...
10.09.2025 12:01
Ну, наприклад сильний лідер повинен мати ручний КМІС, аби кожного тижня заміряти свої рейтинги, та сильні ноги - щоб швидше крутити педалі на Московію.
10.09.2025 12:18
Для демократії потрібна значна кількість свідомих зрілих людей. Достатньої кількості яких немає. Авторитарне правління теж непогане при базовій умові - мудрому та притомному лідері,вибрати якого в умовах української лохократії неможливо.
В Україні з будемо мати найгірший варіант - лохторат - охлос вибере ************ чергового недолугого Сраліна -Зеленського - який знову буде намагатися повністю узурпувати владу.
10.09.2025 11:56
В нашому випадку: "Какістократія - система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства."
10.09.2025 11:59
36% не розуміють що чим «сильніший» лідер, тим в глибшому бункері він сидить і сильніше тримається за владу.
10.09.2025 11:57
І сильніше давить неугодних. Серед яких можуть легко опинитись і ці 36%.
10.09.2025 12:02
Ермак сильный лидер.
10.09.2025 11:59
О-о! Це вже тонкий натяк на "товсті обставини" - може Єрмак готується вже офіційно в президенти України? Хоча навіщо - він же і так "де факто" президент, а Заленський його спікер.
За результатами таких опитувань (цікаво хто їх проплатив?) 73% завжди обирають в *********** Кравчуків, Кучм, Януковощів, Зеленських ну а тепер - невже Єрмак?
10.09.2025 12:03
«При цьому серед молоді до 30 років перевага демократії є найвищою - 67% проти 41% серед старших за 60 років. У відповідях про ситуацію "зараз" молодь також частіше обирає демократію (48% проти 35%)».

Взагалі не дивує, що ситуація виглядає саме так. Люди за 60 років дуже часто виявляються совками з менталітетом «за ценой ми не постоім», але прикритими вишиванкою. Звісно, я не намагаюсь узагальнювати, але за власними спостереженнями ситуація саме така.

Сподіваюсь, молодь все ж таки дійсно зможе зробити з України «по- справжньому європейську» державу з демократичними інституціями.

А щодо любителів диктатури і тоталітаризму, сподіваюся що з часом їх буде ставати все менше.
10.09.2025 12:03
Ті, хто хотіли сильного лідера 12 років тому, зараз б'ються за воду в Донецьку.
10.09.2025 12:20
100%
10.09.2025 12:21
36% долбойобов которым нравится их стойло
10.09.2025 12:09
Хто б сумнівався що в українців розуму як кіт наплакав. Необучаємі
10.09.2025 12:09
Назвіть кращі приклади.
10.09.2025 12:27
******* Zелений, потужність 0,5 кВт. *****.
10.09.2025 12:21
Я сьогодні розумію опитвуання КМІС, як опитування Офісу президента. Зганьбилися і довіри до них вже не буде.
10.09.2025 12:45
кловуну??
10.09.2025 12:52
 
 