48% украинцев поддерживают демократию, но 36% отдают предпочтение сильному лидеру, - опрос КМИС

Украинцы стратегически чаще выбирают демократическую систему правления, однако в нынешних условиях войны больше склоняются к потребности в сильном лидере.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 48% респондентов в целом считают демократическую систему более важной, тогда как 36% отдают предпочтение сильному лидеру. В то же время на вопрос, что Украине нужно сейчас, ситуация меняется: 48% указали на потребность в сильном лидере, тогда как 35% - на важность демократии.

По сравнению с декабрем 2023 года уменьшилась доля тех, кто поддерживает демократию в целом (с 59% до 48%), и выросла доля тех, кто не определился (с 8% до 16%). При этом среди молодежи до 30 лет предпочтение демократии является самым высоким - 67% против 41% среди старших за 60 лет. В ответах о ситуации "сейчас" молодежь также чаще выбирает демократию (48% против 35%).

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, украинское общество из-за войны остро реагирует на несправедливость, поэтому спрос на сильного лидера может расти. В то же время он отметил, что долгосрочно Украина должна строить устойчивые демократические институты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Больше всего украинцы не доверяют телемарафону, - опрос "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА