48% украинцев поддерживают демократию, но 36% отдают предпочтение сильному лидеру, - опрос КМИС
Украинцы стратегически чаще выбирают демократическую систему правления, однако в нынешних условиях войны больше склоняются к потребности в сильном лидере.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 48% респондентов в целом считают демократическую систему более важной, тогда как 36% отдают предпочтение сильному лидеру. В то же время на вопрос, что Украине нужно сейчас, ситуация меняется: 48% указали на потребность в сильном лидере, тогда как 35% - на важность демократии.
По сравнению с декабрем 2023 года уменьшилась доля тех, кто поддерживает демократию в целом (с 59% до 48%), и выросла доля тех, кто не определился (с 8% до 16%). При этом среди молодежи до 30 лет предпочтение демократии является самым высоким - 67% против 41% среди старших за 60 лет. В ответах о ситуации "сейчас" молодежь также чаще выбирает демократию (48% против 35%).
По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, украинское общество из-за войны остро реагирует на несправедливость, поэтому спрос на сильного лидера может расти. В то же время он отметил, что долгосрочно Украина должна строить устойчивые демократические институты.
стерненко, наш прокурор!
тільки тоді, справжні гарантії безпеки забезпечені, потужному гундосому зе!лідару!
Їх підтримку можуть засвідчити шуфрич і коломойський з міндічем, шиферами, шурма, кисліцин, баканов з кулінічем і всі Потікавші з ГПУ особи за кордон!! Потужна підтримка!
В Україні з будемо мати найгірший варіант - лохторат - охлос вибере ************ чергового недолугого Сраліна -Зеленського - який знову буде намагатися повністю узурпувати владу.
За результатами таких опитувань (цікаво хто їх проплатив?) 73% завжди обирають в *********** Кравчуків, Кучм, Януковощів, Зеленських ну а тепер - невже Єрмак?
Взагалі не дивує, що ситуація виглядає саме так. Люди за 60 років дуже часто виявляються совками з менталітетом «за ценой ми не постоім», але прикритими вишиванкою. Звісно, я не намагаюсь узагальнювати, але за власними спостереженнями ситуація саме така.
Сподіваюсь, молодь все ж таки дійсно зможе зробити з України «по- справжньому європейську» державу з демократичними інституціями.
А щодо любителів диктатури і тоталітаризму, сподіваюся що з часом їх буде ставати все менше.