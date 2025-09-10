УКР
48% українців підтримують демократію, але 36% віддають перевагу сильному лідеру, - опитування КМІС

українці

Українці стратегічно частіше обирають демократичну систему правління, однак у нинішніх умовах війни більше схиляються до потреби у сильному лідері.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 48% респондентів загалом вважають демократичну систему важливішою, тоді як 36% віддають перевагу сильному лідеру. Водночас на запитання, що Україні потрібно зараз, ситуація змінюється: 48% вказали на потребу у сильному лідері, тоді як 35% - на важливість демократії.

Порівняно з груднем 2023 року зменшилася частка тих, хто підтримує демократію загалом (з 59% до 48%), і зросла частка тих, хто не визначився (з 8% до 16%). При цьому серед молоді до 30 років перевага демократії є найвищою - 67% проти 41% серед старших за 60 років. У відповідях про ситуацію "зараз" молодь також частіше обирає демократію (48% проти 35%).

За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, українське суспільство через війну гостро реагує на несправедливість, тож попит на сильного лідера може зростати. Водночас він наголосив, що довгостроково Україна має будувати сталі демократичні інституції.

Топ коментарі
+18
Не сильному лідОру, а потужному
10.09.2025 11:47 Відповісти
10.09.2025 11:47 Відповісти
+13
"Сильний лідор"?Довбаний совок
10.09.2025 11:49 Відповісти
10.09.2025 11:49 Відповісти
+12
"віддають перевагу сильному лідеру" - вже нудить від усіх цих "сильних лідерів", пощастило жити в епоху амбітних та активних недоумків .
10.09.2025 11:50 Відповісти
10.09.2025 11:50 Відповісти
Не сильному лідОру, а потужному
10.09.2025 11:47 Відповісти
10.09.2025 11:47 Відповісти
А в кіловатах це скіко?
10.09.2025 11:51 Відповісти
10.09.2025 11:51 Відповісти
та потужність виміріється в відосикогодинах,чим більше тим потужніше
10.09.2025 12:03 Відповісти
10.09.2025 12:03 Відповісти
НАЙдосвіченішому!
10.09.2025 12:01 Відповісти
10.09.2025 12:01 Відповісти
"Сильний лідор"?Довбаний совок
10.09.2025 11:49 Відповісти
10.09.2025 11:49 Відповісти
Не "сильний" а авторитетний має бути, той якого поважають.
10.09.2025 11:49 Відповісти
10.09.2025 11:49 Відповісти
завтра кміс намалює, безпрецедентну повагу до потужного найдосвідченішого, але гундосого лідара!
10.09.2025 11:54 Відповісти
10.09.2025 11:54 Відповісти
"віддають перевагу сильному лідеру" - вже нудить від усіх цих "сильних лідерів", пощастило жити в епоху амбітних та активних недоумків .
10.09.2025 11:50 Відповісти
10.09.2025 11:50 Відповісти
Хочуть сильну демократію! - якось так
10.09.2025 11:50 Відповісти
10.09.2025 11:50 Відповісти
та вже ж як вибрали лідора 🤡 ... то хай Бог милує !!!
10.09.2025 11:50 Відповісти
10.09.2025 11:50 Відповісти
Хитрозадые кмисовцы,альтернатива демократии это не сильный лидер,а жестокий и трусливый дебил на троне,типа ботокса.
10.09.2025 11:52 Відповісти
10.09.2025 11:52 Відповісти
притула, наш президент!
стерненко, наш прокурор!

тільки тоді, справжні гарантії безпеки забезпечені, потужному гундосому зе!лідару!
10.09.2025 11:52 Відповісти
10.09.2025 11:52 Відповісти
10.09.2025 11:56 Відповісти
10.09.2025 11:56 Відповісти
Демократія не означає, що на чолі країни повинен бути пісюн-наркет. Тож ці два питання ніяк не повʼязані між собою.
10.09.2025 11:53 Відповісти
10.09.2025 11:53 Відповісти
Так, українців підводять до лідора, який дасть кров, піт і сльози!!!!!! Для заходу мало крові і сліз!!!!!! Це вже писали
10.09.2025 11:53 Відповісти
10.09.2025 11:53 Відповісти
Портников і казав, що після війни тут буде авторитаризм. Тим більше, що сильного генерала вже старанно ліплять на роль вождя.
10.09.2025 11:54 Відповісти
10.09.2025 11:54 Відповісти
якщо ви про Залужного то в чому він "сильний генерал"??? просрав контрнаступ і здувся, став непридатним коли каліки і епілептики на фронті всі придатні, послом з нього також толку нуль
10.09.2025 12:03 Відповісти
10.09.2025 12:03 Відповісти
А це все не має значення. Стосовно "просрав" - його й зняли, аби далі не асоціювався з поразками, а зараз в якості об'єкта ненависті підсунули Сирського, Залужний же лишився в ореолі слави Харкова й Херсона. На рахунок непридатності - ну, патріоти цього не помітять. Послом він старається, зустрічається, виступає. Коротше, це все не просто так)
10.09.2025 12:07 Відповісти
10.09.2025 12:07 Відповісти
не задавайте йому таких питань,бо він зламається,таке було коли моя теща казала про шапкотира що він ,,представительный мужчина,,
10.09.2025 12:07 Відповісти
10.09.2025 12:07 Відповісти
«Потужному і незламному» ухилянту з його приблудами95, «дякують» загиблі Українці, починаючи з 2019 року, за розпродажу мед масок і відсутність кисневого обладнання у медзакладах (КОВІД-19), і аж по сьогодення!!
Їх підтримку можуть засвідчити шуфрич і коломойський з міндічем, шиферами, шурма, кисліцин, баканов з кулінічем і всі Потікавші з ГПУ особи за кордон!! Потужна підтримка!
10.09.2025 11:54 Відповісти
10.09.2025 11:54 Відповісти
Зробити бородку в барбершопі для мужності, змінити діловий одяг і вуаля, попит на сильного лідора вгамовано)
10.09.2025 11:55 Відповісти
10.09.2025 11:55 Відповісти
а ,,доріжку,, на доріжку??
10.09.2025 12:08 Відповісти
10.09.2025 12:08 Відповісти
Цікаво, хто в їх розумінні є "сильним лідером"? Які якості, сильні сторони він повинен мати?
10.09.2025 11:55 Відповісти
10.09.2025 11:55 Відповісти
36% сумують за сталіним. Почитай, хоча б, тут коментарі. Скільки коментаторів мріють про безкінечні покарання, розстріли, табори, тюрми.
10.09.2025 12:00 Відповісти
10.09.2025 12:00 Відповісти
При чому, вони чомусь впевнені, що все будет робитись по відношенню до інших, а їх самих ніколи не торкнеться...
10.09.2025 12:01 Відповісти
10.09.2025 12:01 Відповісти
Ну, наприклад сильний лідер повинен мати ручний КМІС, аби кожного тижня заміряти свої рейтинги, та сильні ноги - щоб швидше крутити педалі на Московію.
10.09.2025 12:18 Відповісти
10.09.2025 12:18 Відповісти
Для демократії потрібна значна кількість свідомих зрілих людей. Достатньої кількості яких немає. Авторитарне правління теж непогане при базовій умові - мудрому та притомному лідері,вибрати якого в умовах української лохократії неможливо.
В Україні з будемо мати найгірший варіант - лохторат - охлос вибере ************ чергового недолугого Сраліна -Зеленського - який знову буде намагатися повністю узурпувати владу.
10.09.2025 11:56 Відповісти
10.09.2025 11:56 Відповісти
В нашому випадку: "Какістократія - система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства."
10.09.2025 11:59 Відповісти
10.09.2025 11:59 Відповісти
36% не розуміють що чим «сильніший» лідер, тим в глибшому бункері він сидить і сильніше тримається за владу.
10.09.2025 11:57 Відповісти
10.09.2025 11:57 Відповісти
І сильніше давить неугодних. Серед яких можуть легко опинитись і ці 36%.
10.09.2025 12:02 Відповісти
10.09.2025 12:02 Відповісти
Ермак сильный лидер.
10.09.2025 11:59 Відповісти
10.09.2025 11:59 Відповісти
О-о! Це вже тонкий натяк на "товсті обставини" - може Єрмак готується вже офіційно в президенти України? Хоча навіщо - він же і так "де факто" президент, а Заленський його спікер.
За результатами таких опитувань (цікаво хто їх проплатив?) 73% завжди обирають в *********** Кравчуків, Кучм, Януковощів, Зеленських ну а тепер - невже Єрмак?
10.09.2025 12:03 Відповісти
10.09.2025 12:03 Відповісти
«При цьому серед молоді до 30 років перевага демократії є найвищою - 67% проти 41% серед старших за 60 років. У відповідях про ситуацію "зараз" молодь також частіше обирає демократію (48% проти 35%)».

Взагалі не дивує, що ситуація виглядає саме так. Люди за 60 років дуже часто виявляються совками з менталітетом «за ценой ми не постоім», але прикритими вишиванкою. Звісно, я не намагаюсь узагальнювати, але за власними спостереженнями ситуація саме така.

Сподіваюсь, молодь все ж таки дійсно зможе зробити з України «по- справжньому європейську» державу з демократичними інституціями.

А щодо любителів диктатури і тоталітаризму, сподіваюся що з часом їх буде ставати все менше.
10.09.2025 12:03 Відповісти
10.09.2025 12:03 Відповісти
Ті, хто хотіли сильного лідера 12 років тому, зараз б'ються за воду в Донецьку.
10.09.2025 12:20 Відповісти
10.09.2025 12:20 Відповісти
100%
10.09.2025 12:21 Відповісти
10.09.2025 12:21 Відповісти
36% долбойобов которым нравится их стойло
10.09.2025 12:09 Відповісти
10.09.2025 12:09 Відповісти
Хто б сумнівався що в українців розуму як кіт наплакав. Необучаємі
10.09.2025 12:09 Відповісти
10.09.2025 12:09 Відповісти
Назвіть кращі приклади.
10.09.2025 12:27 Відповісти
10.09.2025 12:27 Відповісти
******* Zелений, потужність 0,5 кВт. *****.
10.09.2025 12:21 Відповісти
10.09.2025 12:21 Відповісти
Я сьогодні розумію опитвуання КМІС, як опитування Офісу президента. Зганьбилися і довіри до них вже не буде.
10.09.2025 12:45 Відповісти
10.09.2025 12:45 Відповісти
кловуну??
10.09.2025 12:52 Відповісти
10.09.2025 12:52 Відповісти
******
10.09.2025 13:12 Відповісти
10.09.2025 13:12 Відповісти
 
 