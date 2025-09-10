48% українців підтримують демократію, але 36% віддають перевагу сильному лідеру, - опитування КМІС

Українці стратегічно частіше обирають демократичну систему правління, однак у нинішніх умовах війни більше схиляються до потреби у сильному лідері.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 48% респондентів загалом вважають демократичну систему важливішою, тоді як 36% віддають перевагу сильному лідеру. Водночас на запитання, що Україні потрібно зараз, ситуація змінюється: 48% вказали на потребу у сильному лідері, тоді як 35% - на важливість демократії.

Порівняно з груднем 2023 року зменшилася частка тих, хто підтримує демократію загалом (з 59% до 48%), і зросла частка тих, хто не визначився (з 8% до 16%). При цьому серед молоді до 30 років перевага демократії є найвищою - 67% проти 41% серед старших за 60 років. У відповідях про ситуацію "зараз" молодь також частіше обирає демократію (48% проти 35%).

За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, українське суспільство через війну гостро реагує на несправедливість, тож попит на сильного лідера може зростати. Водночас він наголосив, що довгостроково Україна має будувати сталі демократичні інституції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільше українці не довіряють телемарафону, - опитування "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА