48% українців підтримують демократію, але 36% віддають перевагу сильному лідеру, - опитування КМІС
Українці стратегічно частіше обирають демократичну систему правління, однак у нинішніх умовах війни більше схиляються до потреби у сильному лідері.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 48% респондентів загалом вважають демократичну систему важливішою, тоді як 36% віддають перевагу сильному лідеру. Водночас на запитання, що Україні потрібно зараз, ситуація змінюється: 48% вказали на потребу у сильному лідері, тоді як 35% - на важливість демократії.
Порівняно з груднем 2023 року зменшилася частка тих, хто підтримує демократію загалом (з 59% до 48%), і зросла частка тих, хто не визначився (з 8% до 16%). При цьому серед молоді до 30 років перевага демократії є найвищою - 67% проти 41% серед старших за 60 років. У відповідях про ситуацію "зараз" молодь також частіше обирає демократію (48% проти 35%).
За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, українське суспільство через війну гостро реагує на несправедливість, тож попит на сильного лідера може зростати. Водночас він наголосив, що довгостроково Україна має будувати сталі демократичні інституції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
стерненко, наш прокурор!
тільки тоді, справжні гарантії безпеки забезпечені, потужному гундосому зе!лідару!
Їх підтримку можуть засвідчити шуфрич і коломойський з міндічем, шиферами, шурма, кисліцин, баканов з кулінічем і всі Потікавші з ГПУ особи за кордон!! Потужна підтримка!
В Україні з будемо мати найгірший варіант - лохторат - охлос вибере ************ чергового недолугого Сраліна -Зеленського - який знову буде намагатися повністю узурпувати владу.
За результатами таких опитувань (цікаво хто їх проплатив?) 73% завжди обирають в *********** Кравчуків, Кучм, Януковощів, Зеленських ну а тепер - невже Єрмак?
Взагалі не дивує, що ситуація виглядає саме так. Люди за 60 років дуже часто виявляються совками з менталітетом «за ценой ми не постоім», але прикритими вишиванкою. Звісно, я не намагаюсь узагальнювати, але за власними спостереженнями ситуація саме така.
Сподіваюсь, молодь все ж таки дійсно зможе зробити з України «по- справжньому європейську» державу з демократичними інституціями.
А щодо любителів диктатури і тоталітаризму, сподіваюся що з часом їх буде ставати все менше.