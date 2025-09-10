РУС
Россияне проводят рейды на временно оккупированных территориях и ищут тех, кто помогает Силам обороны

Враг проводит рейды на временно оккупированных территориях и ищет тех, кто помогает Силам обороны.

После успешных ударов ВСУ по военным объектам оккупанты усилили репрессии, пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В ряде сел и городков россияне провели обыски, пытаясь выявить тех, кто сотрудничает с украинской армией.

"Враг глушит связь, но не способен заглушить сопротивление. Оккупанты остаются здесь чужими, и против них - вся земля. Их рейды только откладывают, но не отменяют конец", - добавили в Центре национального сопротивления.

Читайте: Оккупанты из-за отсутствия воды готовят людей к обогреву жилья дровами

армия РФ (20488) оккупация (10284) украинцы (3911) Центр национального сопротивления (600)
10.09.2025 13:05 Ответить
Якщо називати речі своїми іменами, на ТОТ москалі проводать облави, інакше - рейди карателів...
10.09.2025 14:23 Ответить
 
 