Россияне проводят рейды на временно оккупированных территориях и ищут тех, кто помогает Силам обороны
Враг проводит рейды на временно оккупированных территориях и ищет тех, кто помогает Силам обороны.
После успешных ударов ВСУ по военным объектам оккупанты усилили репрессии, пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
В ряде сел и городков россияне провели обыски, пытаясь выявить тех, кто сотрудничает с украинской армией.
"Враг глушит связь, но не способен заглушить сопротивление. Оккупанты остаются здесь чужими, и против них - вся земля. Их рейды только откладывают, но не отменяют конец", - добавили в Центре национального сопротивления.
