Росіяни проводять рейди на тимчасово окупованих територіях й шукають тих, хто допомагає Силам оборони
Ворог проводить рейди на тимчасово окупованих територіях й шукає тих, хто допомагає Силам оборони.
Після успішних ударів ЗСУ по військових об’єктах окупанти посилили репресії, пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
У низці сіл та містечок росіяни провели обшуки, намагаючись виявити тих, хто співпрацює з українською армією.
"Ворог глушить зв’язок, але не здатен заглушити спротив. Окупанти залишаються тут чужими, і проти них — уся земля. Їхні рейди лише відтерміновують, але не відміняють кінець", - додали у Центрі національного спротиву.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
YU ST
показати весь коментар10.09.2025 13:05 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
RUS LAN #530384
показати весь коментар10.09.2025 14:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль