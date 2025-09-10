Росіяни проводять рейди на тимчасово окупованих територіях й шукають тих, хто допомагає Силам оборони

Ворог проводить рейди на тимчасово окупованих територіях й шукає тих, хто допомагає Силам оборони.

Після успішних ударів ЗСУ по військових об’єктах окупанти посилили репресії, пише Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

У низці сіл та містечок росіяни провели обшуки, намагаючись виявити тих, хто співпрацює з українською армією.

"Ворог глушить зв’язок, але не здатен заглушити спротив. Окупанти залишаються тут чужими, і проти них — уся земля. Їхні рейди лише відтерміновують, але не відміняють кінець", - додали у Центрі національного спротиву.

