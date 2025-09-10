РУС
ЕС предоставил Украине 1 млрд евро в рамках программы ERA Loans, - Свириденко

Помощь Украине от Евросоюза. Предоставили 1 млрд евро

Евросоюз предоставил Украине еще один транш макрофинансовой помощи в 1 млрд евро в рамках программы ERA Loans.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот транш профинансирован из доходов от замороженных активов Центрального банка РФ. Это больше, чем помощь - это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации.

Спасибо Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Еврокомиссару Валдису Домбровскису за лидерство и непоколебимость. Эти средства означают спасенные жизни, отстроенные города и уверенное европейское будущее Украины", - говорится в сообщении.

тріщить крипта зельоних гнид по швах ))
10.09.2025 13:42 Ответить
Дякую Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскіс (за) лідерство й непохитність. Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3573326
10.09.2025 13:43 Ответить
Чергова "допомога" яка дрібним шрифтом називається "loan".
10.09.2025 13:47 Ответить
зелена дебілка свириденка!
олх!
ось де, всі гроші світу!!!
обклади податками старі труселя українців!!!!
10.09.2025 13:50 Ответить
Вже перевели у Дубаї.
10.09.2025 14:50 Ответить
 
 