ЕС предоставил Украине 1 млрд евро в рамках программы ERA Loans, - Свириденко
Евросоюз предоставил Украине еще один транш макрофинансовой помощи в 1 млрд евро в рамках программы ERA Loans.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот транш профинансирован из доходов от замороженных активов Центрального банка РФ. Это больше, чем помощь - это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации.
Спасибо Президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Еврокомиссару Валдису Домбровскису за лидерство и непоколебимость. Эти средства означают спасенные жизни, отстроенные города и уверенное европейское будущее Украины", - говорится в сообщении.
олх!
ось де, всі гроші світу!!!
обклади податками старі труселя українців!!!!