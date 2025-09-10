ЄС надав Україні 1 млрд євро у межах програми ERA Loans, - Свириденко
Євросоюз надав Україні ще один транш макрофінансової допомоги в 1 млрд євро в рамках програми ERA Loans.
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ. Це більше, ніж допомога — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації.
Дякую Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскіс лідерство й непохитність. Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України", - йдеться в повідомленні.
