ЄС надав Україні 1 млрд євро у межах програми ERA Loans, - Свириденко

Допомога Україні від Євросоюзу. Надали 1 млрд євро

Євросоюз надав Україні ще один транш макрофінансової допомоги в 1 млрд євро в рамках програми ERA Loans.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ. Це більше, ніж допомога — це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації.

Дякую Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскіс лідерство й непохитність. Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України", - йдеться в повідомленні.

допомога (8713) Євросоюз (14082) Свириденко Юлія (489)
тріщить крипта зельоних гнид по швах ))
показати весь коментар
10.09.2025 13:42 Відповісти
Дякую Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскіс (за) лідерство й непохитність. Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3573326
показати весь коментар
10.09.2025 13:43 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 15:34 Відповісти
Чергова "допомога" яка дрібним шрифтом називається "loan".
показати весь коментар
10.09.2025 13:47 Відповісти
зелена дебілка свириденка!
олх!
ось де, всі гроші світу!!!
обклади податками старі труселя українців!!!!
показати весь коментар
10.09.2025 13:50 Відповісти
Вже перевели у Дубаї.
показати весь коментар
10.09.2025 14:50 Відповісти
 
 