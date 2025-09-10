Польша будет избегать квалификации российской атаки, в то время как Кремль "прощупывает" НАТО, - Центр исследований проблем гражданского общества
Польша будет пытаться избегать официальной квалификации ночных инцидентов с беспилотниками, поэтому они и в дальнейшем будут рассматриваться только как инциденты, считает руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
По его словам, Россия проверяет реакцию Альянса и может повышать ставки. Далее Москва может запускать беспилотники, бить по логистическим объектам и складам с оружием для Украины, атаковать узловые точки, информирует Цензор.НЕТ.
Кремль будет действовать гибридно, чтобы избежать прямой квалификации со стороны НАТО, но при этом будет давить дальше - вплоть до военных операций против стран Балтии или в Балтийском море, - отметил эксперт.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони будь яку штуку імпортовану будуть використовувати для зброї!!!
Моторчики, батарейки, джпс-модеми, сімки, процесори тощо тощо геть усе!!!!
Це і про польські сімки і будь які компоненти. Не буде пороху і тринітротолуолу - вони викрутки скидатимуть як флешети чи кулі з підшипників. пітьма мордорська це абсолютне зло Євразії !!!
:
Польща намагатиметься уникати офіційної кваліфікації нічних інцидентів
За його https://www.facebook.com/p/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BBi%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BFi%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-100064829552469/ словами, Росія перевіряє реакцію Альянсу та може підвищувати ставки.
Далі Москва може запускати безпілотники, бити по логістичних об'єктах і складах зі зброєю для України, атакувати вузлові точки, інформує Цензор.НЕТ.
Кремль діятиме гібридно, щоб уникнути прямої кваліфікації з боку НАТО, але водночас тиснутиме далі - аж до військових операцій проти країн Балтії чи у Балтійському морі, - зазначив експерт. Джерело: https://censor.net/ua/n3573359.
( Вирізав квінтесенцію з цитат )