Польша будет избегать квалификации российской атаки, в то время как Кремль "прощупывает" НАТО, - Центр исследований проблем гражданского общества

Польша будет пытаться избегать официальной квалификации ночных инцидентов с беспилотниками, поэтому они и в дальнейшем будут рассматриваться только как инциденты, считает руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, Россия проверяет реакцию Альянса и может повышать ставки. Далее Москва может запускать беспилотники, бить по логистическим объектам и складам с оружием для Украины, атаковать узловые точки, информирует Цензор.НЕТ.

Кремль будет действовать гибридно, чтобы избежать прямой квалификации со стороны НАТО, но при этом будет давить дальше - вплоть до военных операций против стран Балтии или в Балтийском море, - отметил эксперт.

