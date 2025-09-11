РУС
Военные на лечении за рубежом смогут проходить ВВК дистанционно, - Шмыгаль

Военнослужащим, которые находятся на длительном лечении за рубежом, разрешили дистанционно проходить военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство одобрило инициативу Министерства обороны о старте экспериментального проекта, упрощающего процедуру прохождения медосмотра для военных, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в Украину.

Теперь достаточно передать медицинские документы командиру своей части для дальнейшего направления на комиссию. На их основе ВВК в течение 10 дней вынесет решение. После возвращения в Украину военнослужащему не нужно будет проходить повторный медицинский осмотр.

Шмыгаль поблагодарил партнеров за помощь в лечении и реабилитации украинских защитников.

Шмыгаль Денис военно-врачебная комиссия
+6
А війсковзакордонних батальонів, на кшалт монако, куршавель, тощо, можуть й служити дістанційно.
11.09.2025 10:27 Ответить
+4
Та йдіть ви куди подалі зі своїми "медоглядами влк". Гріш їм ціна.
11.09.2025 10:30 Ответить
+3
Даже при физическом посещении ВЛК - это чисто формальность. А уж дистанционно - вообще анекдот. Реальная ценность подобного медицинского осмотра - ноль.
11.09.2025 10:42 Ответить
А війсковзакордонних батальонів, на кшалт монако, куршавель, тощо, можуть й служити дістанційно.
11.09.2025 10:27
11.09.2025 10:27 Ответить
Для цих закордонних «батальйоні» зеленського, Крупа та її подєльнікі, уже видали їм папери, що вони всі зкалічені і мають групи згідно кошторису, ще з часів встановлення йолки якунОвощем на Майдані!! ВЛК у них своя, від МОЗу!! Таран, з іншими, такими ж послідовникам, можуть це засвідчити!! Тому його і вивели за кордон, щоб МОВЧАВ, як і отих, у вишиванках, з посад Генпрокурорів!
А оскільки, там перебуває чимало осіб, як діючі нардепи, так і держслужбовці та прокурорські, суддівські, то вони усі оформили з кадровиками і держсекретарями, собі відпустки за власний рахунок та роботу на «удальонкє»!! У бухгалтеріях, цих держустанов, такому лайну закордонних «батальйонів зеленського, до цих пір обраховують і грошове утримання, і трудовий стаж, з 2022 року!
11.09.2025 10:42 Ответить
Починати треба з батальйону лондон. Всі "патріоти" тікали туди.
11.09.2025 10:43 Ответить
Це таємний резерв, чіпати не можна.
11.09.2025 13:17 Ответить
Та йдіть ви куди подалі зі своїми "медоглядами влк". Гріш їм ціна.
11.09.2025 10:30
11.09.2025 10:30 Ответить
Млть, ходжу другий тиждень в тцк, щоб взяти копію виписки з влк...
11.09.2025 10:40 Ответить
Даже при физическом посещении ВЛК - это чисто формальность. А уж дистанционно - вообще анекдот. Реальная ценность подобного медицинского осмотра - ноль.
11.09.2025 10:42
11.09.2025 10:42 Ответить
То нашо його проходить кожен рік?
11.09.2025 10:54 Ответить
А Шмыгаля давно пора закрывать на зону только не дистанционно...
11.09.2025 10:44
11.09.2025 10:44 Ответить
"зможуть проходити ВЛК дистанційно, - Шмигаль" - що оплата послуги буде дистанційна, це зрозуміло.
11.09.2025 10:46
11.09.2025 10:46 Ответить
 
 