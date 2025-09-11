Военные на лечении за рубежом смогут проходить ВВК дистанционно, - Шмыгаль
Военнослужащим, которые находятся на длительном лечении за рубежом, разрешили дистанционно проходить военно-врачебную комиссию.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, правительство одобрило инициативу Министерства обороны о старте экспериментального проекта, упрощающего процедуру прохождения медосмотра для военных, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в Украину.
Теперь достаточно передать медицинские документы командиру своей части для дальнейшего направления на комиссию. На их основе ВВК в течение 10 дней вынесет решение. После возвращения в Украину военнослужащему не нужно будет проходить повторный медицинский осмотр.
Шмыгаль поблагодарил партнеров за помощь в лечении и реабилитации украинских защитников.
А оскільки, там перебуває чимало осіб, як діючі нардепи, так і держслужбовці та прокурорські, суддівські, то вони усі оформили з кадровиками і держсекретарями, собі відпустки за власний рахунок та роботу на «удальонкє»!! У бухгалтеріях, цих держустанов, такому лайну закордонних «батальйонів зеленського, до цих пір обраховують і грошове утримання, і трудовий стаж, з 2022 року!