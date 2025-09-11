Военные на лечении за рубежом смогут проходить ВВК дистанционно, - Шмыгаль

Военнослужащим, которые находятся на длительном лечении за рубежом, разрешили дистанционно проходить военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, правительство одобрило инициативу Министерства обороны о старте экспериментального проекта, упрощающего процедуру прохождения медосмотра для военных, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в Украину.

Теперь достаточно передать медицинские документы командиру своей части для дальнейшего направления на комиссию. На их основе ВВК в течение 10 дней вынесет решение. После возвращения в Украину военнослужащему не нужно будет проходить повторный медицинский осмотр.

Шмыгаль поблагодарил партнеров за помощь в лечении и реабилитации украинских защитников.

