УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11920 відвідувачів онлайн
Новини Оформлення ВЛК
414 10

Військові на лікуванні за кордоном зможуть проходити ВЛК дистанційно, - Шмигаль

влк

Військовослужбовцям, які перебувають на тривалому лікуванні за кордоном, дозволили дистанційно проходити військово-лікарську комісію.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони про старт експериментального проєкту, що спрощує процедуру проходження медогляду для військових, які через стан здоров’я не можуть прибути до України.

Тепер достатньо передати медичні документи командиру своєї частини для подальшого спрямування на комісію. На їх основі ВЛК протягом 10 днів винесе рішення. Після повернення до України військовослужбовцю не потрібно буде проходити повторний медичний огляд.

Шмигаль подякував партнерам за допомогу в лікуванні та реабілітації українських захисників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік викрав авто ТЦК, яке мало везти його на ВЛК, та поїхав додому на Одещині, - поліція

Автор: 

Шмигаль Денис (4802) військово-лікарська комісія (229)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А війсковзакордонних батальонів, на кшалт монако, куршавель, тощо, можуть й служити дістанційно.
показати весь коментар
11.09.2025 10:27 Відповісти
+2
Та йдіть ви куди подалі зі своїми "медоглядами влк". Гріш їм ціна.
показати весь коментар
11.09.2025 10:30 Відповісти
+2
Даже при физическом посещении ВЛК - это чисто формальность. А уж дистанционно - вообще анекдот. Реальная ценность подобного медицинского осмотра - ноль.
показати весь коментар
11.09.2025 10:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А війсковзакордонних батальонів, на кшалт монако, куршавель, тощо, можуть й служити дістанційно.
показати весь коментар
11.09.2025 10:27 Відповісти
Для цих закордонних «батальйоні» зеленського, Крупа та її подєльнікі, уже видали їм папери, що вони всі зкалічені і мають групи згідно кошторису, ще з часів встановлення йолки якунОвощем на Майдані!! ВЛК у них своя, від МОЗу!! Таран, з іншими, такими ж послідовникам, можуть це засвідчити!! Тому його і вивели за кордон, щоб МОВЧАВ, як і отих, у вишиванках, з посад Генпрокурорів!
А оскільки, там перебуває чимало осіб, як діючі нардепи, так і держслужбовці та прокурорські, суддівські, то вони усі оформили з кадровиками і держсекретарями, собі відпустки за власний рахунок та роботу на «удальонкє»!! У бухгалтеріях, цих держустанов, такому лайну закордонних «батальйонів зеленського, до цих пір обраховують і грошове утримання, і трудовий стаж, з 2022 року!
показати весь коментар
11.09.2025 10:42 Відповісти
Починати треба з батальйону лондон. Всі "патріоти" тікали туди.
показати весь коментар
11.09.2025 10:43 Відповісти
Та йдіть ви куди подалі зі своїми "медоглядами влк". Гріш їм ціна.
показати весь коментар
11.09.2025 10:30 Відповісти
Млть, ходжу другий тиждень в тцк, щоб взяти копію виписки з влк...
показати весь коментар
11.09.2025 10:40 Відповісти
Даже при физическом посещении ВЛК - это чисто формальность. А уж дистанционно - вообще анекдот. Реальная ценность подобного медицинского осмотра - ноль.
показати весь коментар
11.09.2025 10:42 Відповісти
То нашо його проходить кожен рік?
показати весь коментар
11.09.2025 10:54 Відповісти
А Шмыгаля давно пора закрывать на зону только не дистанционно...
показати весь коментар
11.09.2025 10:44 Відповісти
"зможуть проходити ВЛК дистанційно, - Шмигаль" - що оплата послуги буде дистанційна, це зрозуміло.
показати весь коментар
11.09.2025 10:46 Відповісти
 
 