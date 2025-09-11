Військові на лікуванні за кордоном зможуть проходити ВЛК дистанційно, - Шмигаль
Військовослужбовцям, які перебувають на тривалому лікуванні за кордоном, дозволили дистанційно проходити військово-лікарську комісію.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, уряд схвалив ініціативу Міністерства оборони про старт експериментального проєкту, що спрощує процедуру проходження медогляду для військових, які через стан здоров’я не можуть прибути до України.
Тепер достатньо передати медичні документи командиру своєї частини для подальшого спрямування на комісію. На їх основі ВЛК протягом 10 днів винесе рішення. Після повернення до України військовослужбовцю не потрібно буде проходити повторний медичний огляд.
Шмигаль подякував партнерам за допомогу в лікуванні та реабілітації українських захисників.
А оскільки, там перебуває чимало осіб, як діючі нардепи, так і держслужбовці та прокурорські, суддівські, то вони усі оформили з кадровиками і держсекретарями, собі відпустки за власний рахунок та роботу на «удальонкє»!! У бухгалтеріях, цих держустанов, такому лайну закордонних «батальйонів зеленського, до цих пір обраховують і грошове утримання, і трудовий стаж, з 2022 року!