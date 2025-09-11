РУС
Кабинет министров упростил процедуру получения водительских прав: что изменилось?

Правительство упростило процедуру получения водительских прав

Кабинет министров Украины упростил процедуру получения разрешения на управление транспортными средствами категории СЕ, - речь идет о грузовом транспорте с прицепом. Постановление предусматривает отмену обязательного требования относительно годового стажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

"Это позволит оперативно привлекать новых водителей для вождения грузовым транспортом с прицепом, не тратя дополнительное время на ожидание формального прохождения периода управления базовой категорией. При этом требования по профессиональной подготовке, обучению и экзаменам остаются без изменений", - говорится в сообщении.

Упрощение процедур должно повысить доступ к профессии для молодежи до 25 лет и женщин. Также это укрепит логистическую способность государства и будет способствовать развитию отрасли автоперевозок в соответствии с европейскими стандартами, позволит оптимизировать учебные программы в учреждениях профессионального образования и учебных центрах.

+7
Получить водительские права станет почти так же просто, как "обучиться" на преЗЕдента.
11.09.2025 13:14 Ответить
+3
На дорогах гинедекілька тисяч за рік, влада хоче збільшити цю цифру приймаючи таке рішення
11.09.2025 13:12 Ответить
+3
Там вже жінка за кермом, дайош рабочіх, крєстьян вже видавили!
Ага, щас, усі жінки побіжать з губами й манікюрами з онліфанса на вашу фуру, тільки шнурки нагладять
11.09.2025 13:15 Ответить
Яким чином навчання підвищує дебілізм на дорогах
11.09.2025 13:21 Ответить
У США щорічно на дорогах гине близько 40-45 тисяч осіб. І що?
11.09.2025 13:28 Ответить
11.09.2025 13:29 Ответить
Побіжать,більше буде порядку на дорогах
11.09.2025 13:25 Ответить
У ФРН жінок за кермом фур багато, як і автобусів та метро з паромами і ніхто не дивується. Працюють жінки і слюсарами і ливарниками Тут кожна робота виконана якісно і швидко цінується
11.09.2025 13:23 Ответить
Так то у вас, а у нас країна мрій.
На траліках - пенсіонери. Маршрутки - теж доходяги-чоловіки.
Хлопці на закладках, дівчата контент знімають. Автобуси на виїзд битком забиті.
Людей працездатного віку, адекватних (а якщо ще й працювати за їжу) реально немає
11.09.2025 13:29 Ответить
...якесь дивне відчуття, що повернулося, навіть загостреним, з огляду на ситуацію, вже нинішню..
- десь з двадцять років+ тому, у минулому тисячолітті, у розквіті фізичних та розумових можливостей-здібностей-сил, без тупого хабаря мусору, що вимагало копійчанй навіть тоді хабар ВНАГЛУЮ, не здав би (з двома освітами, включно з університетською, та після строкової служби на Кавказі, в непростих умовах, м'яко кажучи) іспит "за кермом" поряд з мусором-вимагачем поряд - воно так прямо й натякнуло, не соромлячися свідків-екзаменуємих позаду у салоні...
а шо це раптом сталося у "країні мрії" Зєлєнскага?
11.09.2025 13:35 Ответить
в 2004 за навчання 400грн, за здачу в міліції, оформлення ітд. іще 400грн.
здав без жодного хабаря. Але жаба щей досі душить. категорія Б 400 грн, а категорія АБ 409грн. різниця 9 грн. от тільки потрібно на мотоциклі виконати вправи на майданчику, а я жодного разу на мотоциклі навіть не сидів. Запоров їзду на майданчику - запоров здачу, і категорію Б тобі ніхто не дасть. Вирішив не ризикувати заплатив 400. А коли ми групою приїхали здавати випав сніг по коліна і інструктор який приймав керування мототранспортом без всяких покатушок ставив галочку.
11.09.2025 13:52 Ответить
Порти ********, а на фурах без причепів не встигають все з України за кордон вивезти!
11.09.2025 15:05 Ответить
 
 