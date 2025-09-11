Кабинет министров упростил процедуру получения водительских прав: что изменилось?

Кабинет министров Украины упростил процедуру получения разрешения на управление транспортными средствами категории СЕ, - речь идет о грузовом транспорте с прицепом. Постановление предусматривает отмену обязательного требования относительно годового стажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

"Это позволит оперативно привлекать новых водителей для вождения грузовым транспортом с прицепом, не тратя дополнительное время на ожидание формального прохождения периода управления базовой категорией. При этом требования по профессиональной подготовке, обучению и экзаменам остаются без изменений", - говорится в сообщении.

Упрощение процедур должно повысить доступ к профессии для молодежи до 25 лет и женщин. Также это укрепит логистическую способность государства и будет способствовать развитию отрасли автоперевозок в соответствии с европейскими стандартами, позволит оптимизировать учебные программы в учреждениях профессионального образования и учебных центрах.

