Кабинет министров упростил процедуру получения водительских прав: что изменилось?
Кабинет министров Украины упростил процедуру получения разрешения на управление транспортными средствами категории СЕ, - речь идет о грузовом транспорте с прицепом. Постановление предусматривает отмену обязательного требования относительно годового стажа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
"Это позволит оперативно привлекать новых водителей для вождения грузовым транспортом с прицепом, не тратя дополнительное время на ожидание формального прохождения периода управления базовой категорией. При этом требования по профессиональной подготовке, обучению и экзаменам остаются без изменений", - говорится в сообщении.
Упрощение процедур должно повысить доступ к профессии для молодежи до 25 лет и женщин. Также это укрепит логистическую способность государства и будет способствовать развитию отрасли автоперевозок в соответствии с европейскими стандартами, позволит оптимизировать учебные программы в учреждениях профессионального образования и учебных центрах.
Ага, щас, усі жінки побіжать з губами й манікюрами з онліфанса на вашу фуру, тільки шнурки нагладять
На траліках - пенсіонери. Маршрутки - теж доходяги-чоловіки.
Хлопці на закладках, дівчата контент знімають. Автобуси на виїзд битком забиті.
Людей працездатного віку, адекватних (а якщо ще й працювати за їжу) реально немає
- десь з двадцять років+ тому, у минулому тисячолітті, у розквіті фізичних та розумових можливостей-здібностей-сил, без тупого хабаря мусору, що вимагало копійчанй навіть тоді хабар ВНАГЛУЮ, не здав би (з двома освітами, включно з університетською, та після строкової служби на Кавказі, в непростих умовах, м'яко кажучи) іспит "за кермом" поряд з мусором-вимагачем поряд - воно так прямо й натякнуло, не соромлячися свідків-екзаменуємих позаду у салоні...
а шо це раптом сталося у "країні мрії" Зєлєнскага?
здав без жодного хабаря. Але жаба щей досі душить. категорія Б 400 грн, а категорія АБ 409грн. різниця 9 грн. от тільки потрібно на мотоциклі виконати вправи на майданчику, а я жодного разу на мотоциклі навіть не сидів. Запоров їзду на майданчику - запоров здачу, і категорію Б тобі ніхто не дасть. Вирішив не ризикувати заплатив 400. А коли ми групою приїхали здавати випав сніг по коліна і інструктор який приймав керування мототранспортом без всяких покатушок ставив галочку.