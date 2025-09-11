Кабінет міністрів спростив процедуру отримання водійських прав: що змінилося?
Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозволу на керування транспортними засобами категорії СЕ, - йдеться про вантажний транспорт з причепом. Постанова передбачає скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
"Це дозволить оперативно залучати нових водіїв для водіння вантажним транспортом з причепом, не витрачаючи додатковий час на очікування формального проходження періоду керування базовою категорією. При цьому вимоги щодо професійної підготовки, навчання та іспитів залишаються без змін", – йдеться в дописі.
Спрощення процедур має підвищити доступ до професії для молоді до 25 років та жінок. Також це зміцнить логістичну спроможність держави й сприятиме розвитку галузі автоперевезень відповідно до європейських стандартів, дозволить оптимізувати навчальні програми в закладах професійної освіти та навчальних центрах.
Ага, щас, усі жінки побіжать з губами й манікюрами з онліфанса на вашу фуру, тільки шнурки нагладять
На траліках - пенсіонери. Маршрутки - теж доходяги-чоловіки.
Хлопці на закладках, дівчата контент знімають. Автобуси на виїзд битком забиті.
Людей працездатного віку, адекватних (а якщо ще й працювати за їжу) реально немає
- десь з двадцять років+ тому, у минулому тисячолітті, у розквіті фізичних та розумових можливостей-здібностей-сил, без тупого хабаря мусору, що вимагало копійчанй навіть тоді хабар ВНАГЛУЮ, не здав би (з двома освітами, включно з університетською, та після строкової служби на Кавказі, в непростих умовах, м'яко кажучи) іспит "за кермом" поряд з мусором-вимагачем поряд - воно так прямо й натякнуло, не соромлячися свідків-екзаменуємих позаду у салоні...
а шо це раптом сталося у "країні мрії" Зєлєнскага?
здав без жодного хабаря. Але жаба щей досі душить. категорія Б 400 грн, а категорія АБ 409грн. різниця 9 грн. от тільки потрібно на мотоциклі виконати вправи на майданчику, а я жодного разу на мотоциклі навіть не сидів. Запоров їзду на майданчику - запоров здачу, і категорію Б тобі ніхто не дасть. Вирішив не ризикувати заплатив 400. А коли ми групою приїхали здавати випав сніг по коліна і інструктор який приймав керування мототранспортом без всяких покатушок ставив галочку.