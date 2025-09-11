УКР
Новини
Кабінет міністрів спростив процедуру отримання водійських прав: що змінилося?

Уряд спростив процедуру отримання водійських прав

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозволу на керування транспортними засобами категорії СЕ, - йдеться про вантажний транспорт з причепом. Постанова передбачає скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Це дозволить оперативно залучати нових водіїв для водіння вантажним транспортом з причепом, не витрачаючи додатковий час на очікування формального проходження періоду керування базовою категорією. При цьому вимоги щодо професійної підготовки, навчання та іспитів залишаються без змін", – йдеться в дописі.

Спрощення процедур має підвищити доступ до професії для молоді до 25 років та жінок. Також це зміцнить логістичну спроможність держави й сприятиме розвитку галузі автоперевезень відповідно до європейських стандартів, дозволить оптимізувати навчальні програми в закладах професійної освіти та навчальних центрах.

Получить водительские права станет почти так же просто, как "обучиться" на преЗЕдента.
На дорогах гинедекілька тисяч за рік, влада хоче збільшити цю цифру приймаючи таке рішення
Там вже жінка за кермом, дайош рабочіх, крєстьян вже видавили!
Ага, щас, усі жінки побіжать з губами й манікюрами з онліфанса на вашу фуру, тільки шнурки нагладять
Яким чином навчання підвищує дебілізм на дорогах
У США щорічно на дорогах гине близько 40-45 тисяч осіб. І що?
Побіжать,більше буде порядку на дорогах
У ФРН жінок за кермом фур багато, як і автобусів та метро з паромами і ніхто не дивується. Працюють жінки і слюсарами і ливарниками Тут кожна робота виконана якісно і швидко цінується
Так то у вас, а у нас країна мрій.
На траліках - пенсіонери. Маршрутки - теж доходяги-чоловіки.
Хлопці на закладках, дівчата контент знімають. Автобуси на виїзд битком забиті.
Людей працездатного віку, адекватних (а якщо ще й працювати за їжу) реально немає
...якесь дивне відчуття, що повернулося, навіть загостреним, з огляду на ситуацію, вже нинішню..
- десь з двадцять років+ тому, у минулому тисячолітті, у розквіті фізичних та розумових можливостей-здібностей-сил, без тупого хабаря мусору, що вимагало копійчанй навіть тоді хабар ВНАГЛУЮ, не здав би (з двома освітами, включно з університетською, та після строкової служби на Кавказі, в непростих умовах, м'яко кажучи) іспит "за кермом" поряд з мусором-вимагачем поряд - воно так прямо й натякнуло, не соромлячися свідків-екзаменуємих позаду у салоні...
а шо це раптом сталося у "країні мрії" Зєлєнскага?
в 2004 за навчання 400грн, за здачу в міліції, оформлення ітд. іще 400грн.
здав без жодного хабаря. Але жаба щей досі душить. категорія Б 400 грн, а категорія АБ 409грн. різниця 9 грн. от тільки потрібно на мотоциклі виконати вправи на майданчику, а я жодного разу на мотоциклі навіть не сидів. Запоров їзду на майданчику - запоров здачу, і категорію Б тобі ніхто не дасть. Вирішив не ризикувати заплатив 400. А коли ми групою приїхали здавати випав сніг по коліна і інструктор який приймав керування мототранспортом без всяких покатушок ставив галочку.
Порти ********, а на фурах без причепів не встигають все з України за кордон вивезти!
