Кабінет міністрів спростив процедуру отримання водійських прав: що змінилося?

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання дозволу на керування транспортними засобами категорії СЕ, - йдеться про вантажний транспорт з причепом. Постанова передбачає скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Це дозволить оперативно залучати нових водіїв для водіння вантажним транспортом з причепом, не витрачаючи додатковий час на очікування формального проходження періоду керування базовою категорією. При цьому вимоги щодо професійної підготовки, навчання та іспитів залишаються без змін", – йдеться в дописі.

Спрощення процедур має підвищити доступ до професії для молоді до 25 років та жінок. Також це зміцнить логістичну спроможність держави й сприятиме розвитку галузі автоперевезень відповідно до європейських стандартів, дозволить оптимізувати навчальні програми в закладах професійної освіти та навчальних центрах.

