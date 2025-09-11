РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11479 посетителей онлайн
Новости
678 0

Россияне атаковали Константиновку: есть погибшие, разрушены жилые дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж

В ночь на 11 сентября и утром российские войска нанесли удары по Константиновке в Донецкой области с применением ФАБ-250, ракет и FPV-дронов.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Так, ночью российская авиация нанесла удар по Константиновке в Донецкой области авиабомбами ФАБ-250.

По предварительным данным, под завалами одного из разрушенных домов могли оказаться трое жителей. Были проведены мероприятия по ликвидации последствий авиаудара и деблокированию людей. В результате работ из-под завалов дома деблокирован один гражданский житель. Его состояние оценивается как легкое. Установлено также, что еще одно гражданское лицо погибло, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Его тело пока остается под завалами. Еще один человек, который, по предварительным данным, мог находиться в доме во время авиаудара, там не находился.

Также смотрите: Продолжается эвакуация из прифронтовой Константиновки: спасатели вывезли еще 5 жителей. ВИДЕО

Обстрелы Константиновки 11 сентября

Сообщается, что более десяти частных домов, 3 фасада многоквартирных домов и фасад учебного заведения получили повреждения в результате этой атаки.

Кроме того, утром враг продолжил обстрелы города. Противник открыл огонь из ствольной артиллерии и ударил 5-ю ракетами РСЗО "Смерч", ударным FPV-дроном. В результате обстрелов повреждены три многоэтажки, фасад административного здания, 8 гаражных помещений, грузовой и два легковых автомобиля. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди населения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Краматорске спасатели оказались под повторным ударом россиян: обломки повредили пожарную автолестницу. ФОТОрепортаж

"Вражеские атаки направлены исключительно против гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Не медлите с эвакуацией! Оставаться - смертельно опасно!" - подчеркнул начальник ГВА.

Обстрелы Константиновки 11 сентября
Обстрелы Константиновки 11 сентября
Обстрелы Константиновки 11 сентября
Обстрелы Константиновки 11 сентября
Обстрелы Константиновки 11 сентября
Обстрелы Константиновки 11 сентября
Обстрелы Константиновки 11 сентября
Обстрелы Константиновки 11 сентября

Автор: 

обстрел (29486) Донецкая область (10740) Краматорский район (675) Константиновка (1918)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 