Россияне атаковали Константиновку: есть погибшие, разрушены жилые дома и инфраструктура. ФОТОрепортаж

В ночь на 11 сентября и утром российские войска нанесли удары по Константиновке в Донецкой области с применением ФАБ-250, ракет и FPV-дронов.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Так, ночью российская авиация нанесла удар по Константиновке в Донецкой области авиабомбами ФАБ-250.

По предварительным данным, под завалами одного из разрушенных домов могли оказаться трое жителей. Были проведены мероприятия по ликвидации последствий авиаудара и деблокированию людей. В результате работ из-под завалов дома деблокирован один гражданский житель. Его состояние оценивается как легкое. Установлено также, что еще одно гражданское лицо погибло, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Его тело пока остается под завалами. Еще один человек, который, по предварительным данным, мог находиться в доме во время авиаудара, там не находился.

Сообщается, что более десяти частных домов, 3 фасада многоквартирных домов и фасад учебного заведения получили повреждения в результате этой атаки.

Кроме того, утром враг продолжил обстрелы города. Противник открыл огонь из ствольной артиллерии и ударил 5-ю ракетами РСЗО "Смерч", ударным FPV-дроном. В результате обстрелов повреждены три многоэтажки, фасад административного здания, 8 гаражных помещений, грузовой и два легковых автомобиля. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди населения.

"Вражеские атаки направлены исключительно против гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Не медлите с эвакуацией! Оставаться - смертельно опасно!" - подчеркнул начальник ГВА.















