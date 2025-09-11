В Краматорске спасатели оказались под повторным ударом россиян: обломки повредили пожарную автолестницу. ФОТОрепортаж

В Краматорске спасатели оказались под повторным ударом россиян. В частности противник массированно атаковал город вражескими дронами, в результате чего возникли пожары.

Во время ликвидации возгорания в админздании по пожарным нанесли повторный удар. Обломки повредили пожарную автолестницу, передает Цензор.НЕТ.

К счастью, спасатели не пострадали. После стабилизации ситуации они возобновили работы и полностью ликвидировали возгорание.

Кроме того, чрезвычайники помогли гражданским жителям, которые оказались заблокированы в собственной квартире. Всего по городу зафиксировано 15 вражеских ударов, ранены 6 человек.







