У Краматорську рятувальники опинилися під повторним ударом росіян: уламки пошкодили пожежну автодрабину. ФОТОрепортаж

У Краматорську рятувальники опинилися під повторним ударом росіян. Зокрема противник масовано атакував місто ворожими дронами, внаслідок чого виникли пожежі.

Під час ліквідації загорання в адмінбудівлі по вогнеборцям завдано повторного удару. Уламки пошкодили пожежну автодрабину, передає Цензор.НЕТ.

На щастя, рятувальники не постраждали. Після стабілізації ситуації вони відновили роботи та повністю ліквідували займання.

Крім того, надзвичайники допомогли цивільним мешканцям, які опинилися заблоковані у власній квартирі. Загалом по місту зафіксовано 15 ворожих ударів, поранені 6 людей.

Також читайте: Доба на Донеччині: двоє загиблих і десять поранених, під обстрілами перебували три райони області. ФОТОрепортаж

