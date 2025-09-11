Доба на Донеччині: двоє загиблих і десять поранених, під обстрілами перебували три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 11 вересня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Новоукраїнці Добропільської громади пошкоджено інфраструктуру. У Покровську знищено приватний будинок.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено технічне приміщення і 2 господарчі споруди. У Слов'янську знищено 2 будинки і 3 автівки, пошкоджено 6 будинків і 2 автівки. У Краматорську поранено 6 людей. У Новодонецькому 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 11 будинків, 3 адмінбудівлі і 6 автівок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 19 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і крамницю.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 41 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 335 людей, зокрема 76 дітей.





