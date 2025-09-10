Росіяни вдарили з авіації та БпЛА по Костянтинівці: пошкоджено житлові будинки і магазин. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 10 вересня, Костянтинівка Донецької області вчергове опинилася під ударом російських окупантів.
Ро це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.
К зазначається, унаслідок авіаційного удару та атаки ударним безпілотником у місті зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено приватні будинки, фасад багатоквартирного будинку та фасад місцевого магазину.
"На щастя, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.
Костянтинівка продовжує потерпати від цілеспрямованих атак ворога по житловій забудові, що свідчить про намагання російських військ залякати мирних мешканців та зруйнувати інфраструктуру міста. Закликаємо всіх жителів міста: не зволікайте з евакуацією! Залишатися - смертельно небезпечно!" - наголосив Горбунов.
