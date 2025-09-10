УКР
Новини Фото Обстріли Донеччини Удари по Костянтинівці
332 2

Росіяни вдарили з авіації та БпЛА по Костянтинівці: пошкоджено житлові будинки і магазин. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 вересня, Костянтинівка Донецької області вчергове опинилася під ударом російських окупантів.

Ро це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

К зазначається, унаслідок авіаційного удару та атаки ударним безпілотником у місті зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено приватні будинки, фасад багатоквартирного будинку та фасад місцевого магазину.

Атака на Костянтинівку 10 вересня

Також читайте: Обстріл Новодонецького: загинув мирний житель

"На щастя, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Костянтинівка продовжує потерпати від цілеспрямованих атак ворога по житловій забудові, що свідчить про намагання російських військ залякати мирних мешканців та зруйнувати інфраструктуру міста. Закликаємо всіх жителів міста: не зволікайте з евакуацією! Залишатися - смертельно небезпечно!" - наголосив Горбунов.

Атака на Костянтинівку 10 вересня

обстріл (30801) Донецька область (9551) Краматорський район (676) Костянтинівка (452)
10.09.2025 17:27 Відповісти
Який нахрен "магазин", хто там що зараз завозив
би, які товари та для кого? Які там ще могли бути "жертв и пострадавших среди гражданского населения нет." якщо там і військових майже немає, всі на позиціях.
10.09.2025 18:24 Відповісти
 
 