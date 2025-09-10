Обстріл Новодонецького: загинув мирний житель
Внаслідок обстрілу Новодонецького на Донеччині російськими військами пошкоджено житлові будинки та будівлю селищної адміністрації.
Про це повідомив начальник селищної військової адміністрації Юрій Люлька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Як зазначається, розбитий двоповерховий будинок, також постраждали сусідні будинки та виконком.
За даними на 13:00, загинула одна людина, поранених немає.
