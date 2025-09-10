УКР
Обстріл Новодонецького: загинув мирний житель

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

Внаслідок обстрілу Новодонецького на Донеччині російськими військами пошкоджено житлові будинки та будівлю селищної адміністрації.

Про це повідомив начальник селищної військової адміністрації Юрій Люлька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, розбитий двоповерховий будинок, також постраждали сусідні будинки та виконком.

За даними на 13:00, загинула одна людина, поранених немає.

