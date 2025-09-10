Обстрел Новодонецкого: погиб мирный житель
В результате обстрела Новодонецкого в Донецкой области российскими войсками повреждены жилые дома и здание поселковой администрации.
Об этом сообщил начальник поселковой военной администрации Юрий Люлька, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Как отмечается, разбит двухэтажный дом, также пострадали соседние дома и исполком.
По данным на 13:00, погиб один человек, раненых нет.
