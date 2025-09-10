Россияне нанесли авиационный удар и удар с помощью БПЛА по Константиновке: повреждены жилые дома и магазин. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 сентября, Константиновка Донецкой области в очередной раз оказалась под ударом российских оккупантов.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате авиационного удара и атаки ударным беспилотником в городе зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждены частные дома, фасад многоквартирного дома и фасад местного магазина.

Также читайте: Обстрел Новодонецкого: погиб мирный житель

"К счастью, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Константиновка продолжает страдать от целенаправленных атак врага по жилой застройке, что свидетельствует о попытке российских войск запугать мирных жителей и разрушить инфраструктуру города. Призываем всех жителей города: не медлите с эвакуацией! Оставаться - смертельно опасно!" - подчеркнул Горбунов.







