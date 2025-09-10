РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10108 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины Удары по Константиновке
385 2

Россияне нанесли авиационный удар и удар с помощью БПЛА по Константиновке: повреждены жилые дома и магазин. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 сентября, Константиновка Донецкой области в очередной раз оказалась под ударом российских оккупантов.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате авиационного удара и атаки ударным беспилотником в городе зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждены частные дома, фасад многоквартирного дома и фасад местного магазина.

Атака на Константиновку 10 сентября

Также читайте: Обстрел Новодонецкого: погиб мирный житель

"К счастью, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Константиновка продолжает страдать от целенаправленных атак врага по жилой застройке, что свидетельствует о попытке российских войск запугать мирных жителей и разрушить инфраструктуру города. Призываем всех жителей города: не медлите с эвакуацией! Оставаться - смертельно опасно!" - подчеркнул Горбунов.

Атака на Константиновку 10 сентября
Атака на Константиновку 10 сентября
Атака на Константиновку 10 сентября
Атака на Константиновку 10 сентября

Автор: 

обстрел (29464) Донецкая область (10729) Краматорский район (668) Константиновка (1917)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.09.2025 17:27 Ответить
Який нахрен "магазин", хто там що зараз завозив
би, які товари та для кого? Які там ще могли бути "жертв и пострадавших среди гражданского населения нет." якщо там і військових майже немає, всі на позиціях.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:24 Ответить
 
 