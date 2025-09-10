15 російських обстрілів зазнав за сьогодні Краматорськ: шестеро поранених, серед яких двоє підлітків. ФОТОрепортаж
Третій день поспіль Краматорськ у Донецькій області зазнає масових ворожих ударів.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, лише за сьогодні в місті вже шестеро поранених внаслідок 15 обстрілів, зокрема – двоє підлітків 16 і 17 років.
Росіяни атакують Краматорськ безпілотниками різних типів - і роблять це з регулярними інтервалами, щоб постійно тримати людей у страху.
"Як і вчорашній удар по Яровій, обстріли Краматорська - це чистий терор. Винищення і залякування - це все, чого хочуть росіяни.
Вкотре звертаюся до жителів Донеччини: в області залишатися не можна! Тут кожна мить несе смертельну небезпеку!" - наголосив Філашкін.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль