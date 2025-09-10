РУС
15 российским обстрелам подвергся за сегодня Краматорск: шестеро раненых, среди которых - двое подростков. ФОТОрепортаж

Третий день подряд Краматорск в Донецкой области подвергается массовым вражеским ударам.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, только за сегодня в городе уже шестеро раненых в результате 15 обстрелов, в частности - двое подростков 16 и 17 лет.

Россияне атакуют Краматорск беспилотниками различных типов - и делают это с регулярными интервалами, чтобы постоянно держать людей в страхе.

обстрелы Краматорска 10 сентября

"Как и вчерашний удар по Яровой, обстрелы Краматорска - это чистый террор. Истребление и запугивание - это все, чего хотят россияне.

В который раз обращаюсь к жителям Донетчины: в области оставаться нельзя! Здесь каждое мгновение несет смертельную опасность!" - подчеркнул Филашкин.

обстрелы Краматорска 10 сентября
