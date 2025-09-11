Сутки на Донетчине: двое погибших и десять раненых, под обстрелами находились три района области. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 11 сентября рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Новоукраинке Добропольской громады повреждена инфраструктура. В Покровске уничтожен частный дом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 15 российских обстрелов потерпел за сегодня Краматорск: шестеро раненых, среди которых - двое подростков. ФОТОрепортаж

Краматорский район

В Лимане повреждено техническое помещение и 2 хозяйственные постройки. В Славянске уничтожено 2 дома и 3 автомобиля, повреждено 6 домов и 2 автомобиля. В Краматорске ранены 6 человек. В Новодонецком 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 11 домов, 3 админздания и 6 автомобилей. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 19 частных домов, 4 многоэтажки и магазин.

Также смотрите: Россияне ударили из авиации и БПЛА по Константиновке: повреждены жилые дома и магазин. ФОТОрепортаж

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 2 дома.

Отмечается, что всего за сутки россияне 41 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 335 человек, в том числе - 76 детей.





