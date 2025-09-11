Сутки на Донетчине: двое погибших и десять раненых, под обстрелами находились три района области. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 11 сентября рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Новоукраинке Добропольской громады повреждена инфраструктура. В Покровске уничтожен частный дом.
Краматорский район
В Лимане повреждено техническое помещение и 2 хозяйственные постройки. В Славянске уничтожено 2 дома и 3 автомобиля, повреждено 6 домов и 2 автомобиля. В Краматорске ранены 6 человек. В Новодонецком 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 11 домов, 3 админздания и 6 автомобилей. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 19 частных домов, 4 многоэтажки и магазин.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 2 дома.
Отмечается, что всего за сутки россияне 41 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 335 человек, в том числе - 76 детей.
