"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда в разных направлениях. Куда они будут курсировать?

"Укрзализныця" назначила на сентябрь три дополнительных поезда на популярных направлениях, чтобы удовлетворить спрос пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Дополнительные поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

№168/167 Львов - Одесса будет отправляться из Львова и Одессы 14 и 21 сентября;

№243/244 Киев - Львов будет отправляться из каждого из городов 14, 19, 20, 21, 26, 27 сентября.

№289/290 Киев - Львов будет курсировать 28 сентября.

В то же время в компании отмечают, что на маршруте будут курсировать купейные вагоны, адаптированные для дневных поездок в сидячем формате. Поэтому при покупке билетов нужно внимательно просматривать схему расположения мест: нечетные номера - места у окна, четные - места ближе к проходу.

Ранее сообщалось, что Украина попросит кредит у Южной Кореи на 20 новых скоростных поездов для "Укрзализныци".