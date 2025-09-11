США хотят вернуть посольство в Минск, - заместитель Келлога, Коул
Заместитель спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога Джон Коул заявил, что США стремятся возобновить работу своего посольства в Минске.
Об этом он сказал после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Коул назвал переговоры "чрезвычайно продуктивными". "Цель нашего взаимодействия - это нормализация двусторонних отношений между Республикой Беларусь и США. Одна из главных целей - сделать все, чтобы экономическое, политическое взаимодействие между нашими странами расширялось и укреплялось", - отметил он.
Он отметил, что отношения между Вашингтоном и Минском сейчас "хорошие, но не прекрасные". По его мнению, есть очень много возможностей для их дальнейшего развития.
Относительно восстановления дипломатического присутствия, Коул подчеркнул: "Мы хотим вернуть наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля".
В то же время, он не назвал конкретных дат возвращения дипмиссии, пояснив, что этот вопрос находится в плоскости переговорного процесса. "Я знаю, что оно вернется. Это вопрос ближайшего будущего", - добавил представитель США.
А от запчастини для ремонту літаків усіляких "Аерофлотів" через "Бєлавіа" точно накуплять.
Путин не пошел на заморозку войны и не смог таким помочь Трампу найти повод для отмены санкций. Тогда они запустили "план Б" - отмену санкций де-факто через Беларусь.
Представитель Дональда Трампа Джон Коул на встрече в Минске официально объявил о снятии санкций с национального перевозчика "Белавиа". А Лука за это выпустил политзаключенных . ТЕПЕРЬ САНКЦИЙ НЕТ У ,,БЕЛАВИА,, ... и РАШКА ПОЛУЧИТ СВОИ ЗАПЧАСТИ(бульбаш поможет пуйло в этом)
ВОТ ТАКОЙ ,,БЛАГОРОДНЫЙ ТРАМПОН,,
Після атаки дронами Польщі зі сторони білорусі - відкривають посольство у Мінську.
Що треба зробити, щоб легалізувати "друга владіміра" ху***ла, та вже почати торгувати з москвою?
Д.Трамп