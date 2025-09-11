США хотят вернуть посольство в Минск, - заместитель Келлога, Коул

Заместитель спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога Джон Коул заявил, что США стремятся возобновить работу своего посольства в Минске.

Об этом он сказал после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Коул назвал переговоры "чрезвычайно продуктивными". "Цель нашего взаимодействия - это нормализация двусторонних отношений между Республикой Беларусь и США. Одна из главных целей - сделать все, чтобы экономическое, политическое взаимодействие между нашими странами расширялось и укреплялось", - отметил он.

Он отметил, что отношения между Вашингтоном и Минском сейчас "хорошие, но не прекрасные". По его мнению, есть очень много возможностей для их дальнейшего развития.

Относительно восстановления дипломатического присутствия, Коул подчеркнул: "Мы хотим вернуть наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля".

В то же время, он не назвал конкретных дат возвращения дипмиссии, пояснив, что этот вопрос находится в плоскости переговорного процесса. "Я знаю, что оно вернется. Это вопрос ближайшего будущего", - добавил представитель США.

