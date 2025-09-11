РУС
Новости США хотят вернуть посольство в минск
1 351 24

США хотят вернуть посольство в Минск, - заместитель Келлога, Коул

беларусь, сша

Заместитель спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога Джон Коул заявил, что США стремятся возобновить работу своего посольства в Минске.

Об этом он сказал после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Коул назвал переговоры "чрезвычайно продуктивными". "Цель нашего взаимодействия - это нормализация двусторонних отношений между Республикой Беларусь и США. Одна из главных целей - сделать все, чтобы экономическое, политическое взаимодействие между нашими странами расширялось и укреплялось", - отметил он.

Он отметил, что отношения между Вашингтоном и Минском сейчас "хорошие, но не прекрасные". По его мнению, есть очень много возможностей для их дальнейшего развития.

Относительно восстановления дипломатического присутствия, Коул подчеркнул: "Мы хотим вернуть наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля".

В то же время, он не назвал конкретных дат возвращения дипмиссии, пояснив, что этот вопрос находится в плоскости переговорного процесса. "Я знаю, что оно вернется. Это вопрос ближайшего будущего", - добавил представитель США.

посольство (1095) США (27876) Минск (1563)
+8
Ось зла вырисовывается....
показать весь комментарий
11.09.2025 17:39 Ответить
Ось зла вырисовывается....
показать весь комментарий
11.09.2025 17:39 Ответить
да,да и китай и индия и сша и ес и корея и иран и все против силы добра в виде голожопой украйны....и как еще держимсо ,ужоссс....все планета против нас,а мы такие крутые и вообще взирець корупции и ************* и жлобства на бытовом уровне)))
показать весь комментарий
11.09.2025 19:58 Ответить
Вісь зла
показать весь комментарий
11.09.2025 17:40 Ответить
Наступний крок - прийняття бульборашки до НАТО
показать весь комментарий
11.09.2025 17:48 Ответить
100%. І Орбан з Фіцо не будуть проти, от побачите. Жалко що по Тампону рік назад стрілок промахнувся. Якщо це взагалі не була інсценіровка
показать весь комментарий
11.09.2025 17:53 Ответить
А що так можно було?
показать весь комментарий
11.09.2025 17:49 Ответить
Дно поглиблюється.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:51 Ответить
То вже не дно, а провалля, яке розверзлося і поглиблюється з 20 січня 2025 року, хоча все було зрозуміло вже після листопада 2024-го...
показать весь комментарий
11.09.2025 19:56 Ответить
Пропаде європейський дім, якщо так і далі справа піде: після повітряного нальоту на Польщу з території РБ замість нових санкцій США - їх відміна щодо "Белавиа". Тепер питання авіазапчастин для пітьми завдяки "активу" ***** Тромбу - вирішене.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:51 Ответить
питання відкритого неба для ********** вирішене - під маркою бєлавіа будуть літати усі кацапсячі корита по усьому світі
показать весь комментарий
11.09.2025 18:02 Ответить
Не всі, а лише ті, що ще можуть літати.
А от запчастини для ремонту літаків усіляких "Аерофлотів" через "Бєлавіа" точно накуплять.
показать весь комментарий
11.09.2025 19:58 Ответить
Нема спокою **@нутим...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:00 Ответить
Тампон хоче повернути посольство і американських громадян в країну де Бульбофюрер брав цих іноземних громадян в заручники. Це як повернути в'язнів Освенціма знову в Освенцім під нагляд гітлерівців. Що це в цьому світі твориться, Карл?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:06 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2025 18:13 Ответить
Білоруські дрони будуть мазати вазеліном.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:17 Ответить
"Головпримиритель" продовжує "припинять війни"...
показать весь комментарий
11.09.2025 18:19 Ответить
Потужний крок, велика перемога, біг діл сонце подібного Трампа-переможця, миротворця...блдь.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:19 Ответить
Ще Талібам і Ину нехай запропонують повернути посольства.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:22 Ответить
Через Беллрашку агент краснов матиме більш тісний контакт з кремлем. Потім можна зняти санкції з белорашки й на засрашці зявляться знову "бєлоусскіє крівєткі" та іньше.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:53 Ответить
,,БОРЕЦ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРАВА,, - Трамп понял, что ему не удастся отменить антироссийские санкции, и стал фактически обесценивать их через ослабление санкций против Беларуси.

Путин не пошел на заморозку войны и не смог таким помочь Трампу найти повод для отмены санкций. Тогда они запустили "план Б" - отмену санкций де-факто через Беларусь.

Представитель Дональда Трампа Джон Коул на встрече в Минске официально объявил о снятии санкций с национального перевозчика "Белавиа". А Лука за это выпустил политзаключенных . ТЕПЕРЬ САНКЦИЙ НЕТ У ,,БЕЛАВИА,, ... и РАШКА ПОЛУЧИТ СВОИ ЗАПЧАСТИ(бульбаш поможет пуйло в этом)

ВОТ ТАКОЙ ,,БЛАГОРОДНЫЙ ТРАМПОН,,
показать весь комментарий
11.09.2025 19:08 Ответить
ЗАДАЧА.
Після атаки дронами Польщі зі сторони білорусі - відкривають посольство у Мінську.
Що треба зробити, щоб легалізувати "друга владіміра" ху***ла, та вже почати торгувати з москвою?
показать весь комментарий
11.09.2025 19:32 Ответить
Трамп хоче відірвати Білорусь від Китаю? Відривальник фіговий.
показать весь комментарий
11.09.2025 19:40 Ответить
"Диктатори всіх країн, об'єднуйтесь!"

Д.Трамп
показать весь комментарий
11.09.2025 20:03 Ответить
Підкупили бульбою!
показать весь комментарий
11.09.2025 20:42 Ответить
 
 